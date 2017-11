Casapueblo: abogado dice que Agó Páez no fue desalojada

El abogado Daniel Domínguez, quien tuvo a su cargo la sucesión del artista Carlos Páez Vilaró, dijo a El País que Agó Páez no fue desalojada de Casapueblo.

El estado público del tema causó un verdadero mar de fondo entre los integrantes de la familia y algunos de los allegados. A tal extremo que alguno de los hijos del pintor no descartan iniciar acciones legales contra quienes "difamaron" o contaron una versión muy distinta de los hechos.

El abogado afirmó que la sucesión de Carlos Páez Vilaró fue cerrada hace mucho tiempo y que la voluntad del mismo fue cumplida a carta cabal.

Domínguez explicó cómo se lleva adelante la voluntad del fallecido pintor, establecida en el contenido del testamento que dejó al morir. Y aseguró que existen razones "clarísimas" por las cuales la segunda hija de Paéz "no fue desalojada" del hogar- taller Casapueblo.

"Para que alguien sea desalojado tiene que estar alojado. tiene que ocupar un inmueble. Agó nunca ocupó este inmueble. Ni siquiera parte del mismo. Nunca tuvo llave del inmueble, el que siempre fue propiedad de su padre. Luego, su padre legó el usufructo vitalicio del mismo a su esposa Annette", explicó Domínguez.

El asesor legal reveló que los pasos seguidos en la gestión de Casapueblo fueron adoptados en el seno de la familia y transmitidos a cada uno de los hijos en un ámbito de común acuerdo. "Carlos instituyó que su esposa heredera para que ella pudiera disponer de toda su obra y del resto de su patrimonio. Esa fue su voluntad", afirmó Domínguez.

"Al instituir a su esposa como heredera significa que ella tiene de por sí el doble de porcentaje que cualquiera de los hijos. Carlos hizo esto sabiendo lo que significaría. Él no hizo un único testamento, hizo varios. Pero en todos dijo lo mismo, porque fue consecuente a lo largo de varios años. En esos tres o cuatro testamentos, Carlos reiteró siempre lo mismo", agregó el abogado.

"Por otra parte, en todos esos años de forma sistemáticamente y consecuentemente, instituyó a su esposa como usufructuaria vitalicia de toda Casapueblo. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo", enfatizó.

"Colgar cuadros"

Según el abogado defensor, "Agó no tiene un lugar en Casapueblo que sea de ella, o que lo haya ocupado en ese sentido a título de arrendamiento o a título de nada. Lo único que ella puede hacer es colgar determinados cuadros, que es lo que se le permitió y lo que se le seguirá permitiendo".

Domínguez insistió en que "ella nunca ocupó un lugar".

"Sí se le dejó colgar sus cuadros en las paredes, pero nunca tuvo la llave de Casapueblo. Ella no se encargó nunca del mantenimiento. No es que ella tenga un lugar. Por eso no se le está desalojando. Lo que es más importante es que tampoco se le está diciendo: andate de Casapueblo. Por el contrario, la decisión que se tomó en privacidad de la familia, fue la de establecer una forma en que todos los hijos artistas de Carlos tuvieran su lugar de forma equitativa en Casapueblo", concluyó.