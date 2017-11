Cartel "Montevideo" podría tener clones en distintos barrios

La Intendencia de Montevideo conformó un grupo de trabajo integrado por los departamentos de Cultura y Desarrollo Urbano, y por las divisiones Turismo y Comunicación, para "intervenir ciertos puntos de la ciudad con carteles en 3D, estatuas de personajes icónicos y marcas vinculadas al carnaval o al candombe, entre otros".

El director de Información y Comunicación de la comuna, Marcelo Visconti, dijo a El País que los carteles 3D serían similares al de "Montevideo" que se encuentra en la rambla de Kibón y que se podrían colocar en lugares como la rambla del Cerro o el Parque Rivera, haciéndose incluso de otros materiales y hasta "con flores y plantas".

"Lo de las letras en Kibón es un hit. Y se han ido planteando en reuniones de consejos municipales que se hagan paseos de ese tipo", dijo Visconti, aunque anticipó que la iniciativa se encuentra todavía "en pañales".

"La idea es pensar en el turismo, en gente que viene de otros lados, y en intervenciones que generen cosas más modernas, más nuevas, que se sumen a lo viejo y patrimonial que tiene la ciudad. No se trata tampoco de generar monumentos, sino de una intervención que termine en un paseo o en un lugar en donde la gente quiera ir a sacarse una foto", agregó el director de Comunicaciones de la Intendencia.

Símbolos.

En tanto, Jorge Gabriel Márquez, integrante del grupo de trabajo por el Departamento de Cultura, dijo a El País que no se han definido aún los elementos representativos que se van a colocar, pero que uno de ellos podría ser, por ejemplo, un tambor. "Todavía no hay ningún planteo en particular, pero todas las ideas se van a evaluar", indicó.