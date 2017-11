Carballo: "De León tiene las respuestas para cada una de las interrogantes" sobre tarjetas

El diputado frenteamplista Felipe Carballo defendió esta mañana el uso que Leonardo De León le dio a las tarjetas corporativas de Alur y aseguró que el senador le dio "todas las explicaciones" a la Lista 711.



Carballo, que integra ese sector, dijo al programa Desayuno informales de Teledoce que De León "tiene las respuestas para cada una de las interrogantes" que se han planteado sobre el tema, aunque no quiso dar detalles y aseguró que "cuando lo convoque la Justicia, va a acudir a la Justicia".



En este sentido, el legislador sostuvo que "no se puede comparar una empresa que se maneja en el derecho privado como Alur, donde no existe reglamentación. Hay un conjunto de empresas que pertenecen al Estado pero funcionan en el derecho privado".



Subsidios y filtraciones

Consultado sobre la polémica en torno al subsidio de Rául Sendic tras su renuncia a la vicepresidencia de la República, Carballo dijo que "llama poderosamente la atención cuando uno mira todo lo que ha ocurrido este tiempo".



Aseguró que el subsidio "le correspondía constitucional y legalmente" y criticó que la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República ─que observó la decisión de la vicepresidenta Lucía Topolansky de otorgar el subsidio a Sendic─ se conociera a través de filtraciones: "Todo el mundo sabía el resultado y el TCR todavía no lo había votado".

Recordó también que "es la primera vez" que el Tribunal "se manifiesta frente a una situación de si le corresponde o no cobrar subsidio a un legislador" a pesar de que anteriormente se han otorgado subsidios a parlamentarios renunciantes antes del final del período.



"Ha existido de forma permanente un ataque sobre el compañero pero también sobre el sector", afirmó el diputado, refiriéndose a la Lista 711, y afirmó que Sendic "anímicamente está muy bien", aunque "obviamente estas cosas generan mucha bronca".



Sobre los referentes de la Lista 711 que abandonaron el sector, como Cristina Lustemberg o Marcos Otheguy, el diputado dijo que "así como se van, también hemos tenido la incorporación de un conjunto de compañeros a lo largo y ancho del país".