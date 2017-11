El canciller Nin Novoa alerta que sería "una muy mala señal" no aprobar un TLC con Chile

Para el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, sería una "muy mala señal" que el Parlamento no vote a favor de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile firmado en 2016 y cuya ratificación está demorada en el Palacio Legislativo.



“No quiero presionar a nadie, pero sería una muy mala señal que un acuerdo de los dos presidentes (Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet) para profundizar la relación comercial” no se concrete, afirmó el canciller.



Nin Novoa se reunió hoy con el secretariado del Frente Amplio para responder preguntas que la coalición de gobierno tiene sobre el tema.



“Nosotros dimos todas las explicaciones del caso, porque no hay que olvidarse que este tratado es sobre servicios, porque los bienes están todos desgravados ya que los que se comercializan entre Chile y Uruguay no tienen aranceles”, puntualizó el ministro.



Además afirmó que los TLC no solo interesan a las multinacionales y a las grandes empresas, “le interesan a las Pymes también y en este TLC está plasmado concretamente un apoyo específico para que las Pymes sean las beneficiadas. Lo mismo que las cuestiones de género, comercio y comercio electrónico, temas que se vienen en el mundo”.



El canciller destacó que el tratado contempla un capítulo de normas regulatorias para facilitar el comercio entre ambos países, la “armonización de las normas aduaneras para que los productos que salgan de un país no sean trancados por la burocracia, que eso lo que hace es aumentar los costos”.



Nin Novoa dijo que mantuvo un “fraternal debate” con las autoridades del FA, donde presentó las razones del gobierno y que ahora espera que se vote en el Senado, donde está el tema.

"Hay que discutir su impacto".

El diputado frenteamplista, Alejandro Sánchez, dijo hoy qué pasos seguirá su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) para decidir su acepta o no el TLC con Chile.



En declaraciones al programa inicio de jornada de Radio Carve, el legislador informó que el MPP "aún no ha tomado posición" porque se decidió "conocer" la entrega de "los estudios de impacto que tienen que haberse realizado antes de firmar este acuerdo, que implica ver el impacto económico en los diferentes sectores de la economía uruguaya una vez ratificado este acuerdo".



En este sentido, sostuvo que "hay cláusulas que se establecen en este tipo de acuerdos que siempre son controvertidas", particularmente en "el área de los servicios, que es muy dinámica, incorpora mucha tecnología e innovación y por tanto rota muchísimo".