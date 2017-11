Canal 12 y colegios apartan a un músico por denuncia de abuso

Uno de los más conocidos docentes de música que trabaja en varios colegios privados y para un programa de televisión con niños, fue desvinculado de al menos tres de sus empleos por una denuncia de abuso hacia un menor de edad.

Ayer, la Escuela y Liceo Elbio Fernández envió un comunicado a los padres de sus alumnos indicando que "ante los hechos trascendidos en las últimas horas, de los cuales hemos tomado conocimiento, referentes a la situación del profesor Guillermo Freijido, (se) informa a toda la comunidad educativa que se ha resuelto separar preventivamente del cargo al docente, con prohibición de tomar contacto con nuestros alumnos y de acceder a nuestra institución".

Minutos más tarde, el instituto Crandon emitió un escueto comunicado dirigido a las familias de los niños, en el que se señala que por resolución del Consejo Directivo, el profesor (docente de música y coro de Primaria) "quedó desvinculado de nuestra institución desde el martes 21 de noviembre".

En tanto, Canal 12 hizo lo propio y aclaró que también apartó al docente, quien era desde el año pasado coach y jurado de uno de los programas de mayor audiencia de la televisión uruguaya, "hasta tanto la situación se dilucide en los ámbitos correspondientes".

"El programa que se emite el domingo próximo fue grabado el 14 de noviembre y en esas condiciones será emitido. Esta semana se grabó el programa que se emitirá el 3 de diciembre y en él no participó el maestro Freijido", agrega el comunicado de La Tele.

Y concluye: "La producción de MasterClass tiene absoluta tranquilidad de haber acompañado a los alumnos de la Escuela de Música en cada una de las instancias: clase, ensayo y gala, como es habitual en todas las producciones que se realizan en el canal. Asimismo, informamos que durante las dos temporadas del programa no se registró ningún tipo de inconveniente".

Por último, el Elbio Fernández emitió un segundo comunicado señalando que la suspensión del docente "se debe a un hecho restringido a su ámbito familiar, sin vinculación alguna con nuestra institución".

Plan de contingencia.

Fuentes de Canal 12 consultadas por El País dijeron que el propio implicado fue quien comunicó su situación y que la decisión de separarlo del programa fue inmediata. A su vez, apenas tomó contacto con la noticia, la producción de MasterClass adoptó un "plan de contingencia": se contactó con los padres de los niños del ciclo que se encuentra al aire y comenzó a hacer lo mismo con los de los participantes de la primera temporada. "Tenemos que tener prudencia porque no hay ninguna resolución judicial que diga esto fue así. Esta decisión se tomó de forma preventiva, que es lo hay que hacer en estos casos", se indicó.

"Esto es algo que trasciende a Canal 12, la denuncia está por fuera. Pero él no va a ser parte del último programa", agregaron las fuentes. La producción hizo varios contactos para recabar información y esperará "para ver cómo se desarrollan los hechos, aunque sin Guillermo por temas obvios".

En varios colegios.

Según supo El País, además de impartir clases en el Crandon, el Elbio Fernández y ser coach y jurado del programa de TV, el denunciado es docente del Edu School y del Colegio Alemán. De acuerdo al sitio web de esta última institución educativa, es director de coro desde 2010. Padres de alumnos de Primaria aseguraron a El País que el tema es investigado por las autoridades de la institución.

En tanto, el director del Crandon, Carlos Varela, se excusó al ser consultado por El País para que explicara la decisión de despedir al docente.

Una funcionaria de esta misma institución dijo a El País que el músico "había tenido una denuncia por acoso sexual a menores hace unos años. Lo que sucedió en ese entonces fue que no se pudo comprobar y no pasó nada".

Desconectado de Facebook y Twitter.

El País intentó ayer comunicarse telefónicamente con Freijido, lo cual no fue posible. En la tarde, cuando las denuncias en su contra se habían viralizado en las redes, dio de baja su perfil de Facebook y también bloqueó su cuenta de Twitter, que antes era pública.

El músico posee una larga trayectoria como pianista, docente, arreglador, director y productor.

En 2007 crea Fermata Music y desde entonces es director, pianista y arreglador de los diferentes grupos que la integran: Coro Fermata, Fermata Niños, Fermaltos, Fermata Band, Orquesta de formación Sinfónica y Big Band.

Invitado por el Sodre, dirigió el coro Fermata Niños en la ópera Hansel & Gretel junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por el maestro Stefan Lano. Ha producido artísticamente y dirigido, entre otros, los espectáculos Celebration, Unforgettable y All The Way realizados por Fermata Music en el auditorio del Sodre, con más de 180 artistas en escena.