Con varios cambios en su formato, ya se vive una nueva edición de la Teletón

“Contigo es posible”. Bajo ese lema, comenzó a las 22:15 horas la Teletón 2017 con el que se busca recaudar fondos para los centros de Montevideo y Fray Bentos que tratan a niños con enfermedades neuro-musculo-esqueléticas.



La meta para este año son 126.173.893 alcanzados en el programa televisivo del año pasado. Si bien la meta eran 135 millones, monto alcanzado en la edición 2015, no fue logrado durante la jornada televisiva, pero sí en los días posteriores.



Esta es la primera edición en la que no hay conductores principales. Durante toda la jornada serán 70 comunicadores los que estarán al frente de la transmisión.



Entre los segmentos que tendrá el programa, podrá verse a niños mostrando las instalaciones del centro al cantante Lucas Sugo, quien a su vez cerrará el evento en el Teatro Movie de Montevideo Shopping.



La transmisión también tendrá una mesa de debate, conducida por Victoria Rodríguez, en donde padres de hijos que asisten al centro Teletón y padres con niños que no tienen discapacidad debatirán sobre la importancia de la inclusión.



En todo el fin de semana hay decenas de movidas ciudadanas. El sábado, por ejemplo, será la “Zumbathon por Teletón 2017”, un Master Class de Zumba en el Campo Deportivo del Ejército desde las 17:00 a las 20:00.



Hay múltiples formas de colaborar. Una es a través de Antel. También se podrá hacerlo en los locales de Abitab, solo nombrando Cuenta Fundación Teletón, o en Banco Santander y el Banco República depositando dinero en una cuenta corriente.



Otra forma de donar dinero es participando de la subasta. Los productos que se rematan se pueden ver en la página de Facebook de la fundación y las ofertas se realizan al 2925 0571.

