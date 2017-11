Las cámaras delataron al asesino

El militar Telmo González, padre de Brissa, la niña de 12 años cuyo cadáver fue encontrado en la mañana de ayer, observaba en la sala de audiencias al taxista acusado de haber matado y abusado sexualmente de su hija. El indagado, de 35 años y con varios antecedentes penales por atentado violento al pudor con niñas, no mostró reacción alguna en el juzgado. Ni siquiera le dirigió la mirada.

Al finalizar la audiencia a las 20:39 horas de ayer, Telmo González (45) dijo a El País: "Brissa era mi única hija. Si no iba la madre con ella, iba yo. A él no se le movió un pelo (durante la audiencia). Pero el de arriba sí le hará moverse un pelo".

Esta fue la primera audiencia en la historia del país de un caso que generó gran conmoción pública. En la pequeña sala judicial de la calle Juan Carlos Gómez, de tres metros y medio por cuatro, había ayer más de 20 personas entre operadores judiciales, policías y periodistas. Hubo que juntar los escritorios para que entraran dos sillas extras, para el padre de la víctima y su abogada.

La audiencia de formalización de la investigación sobre la muerte de Brissa duró una hora y media. Allí se supo que Brissa murió asfixiada, que estaba con las manos atadas a la espalda y los pies también amarrados, y con signos de haber sido violada. No aparecieron sus ropas ni la mochila con la que salió de su casa el pasado lunes, a las 7:30 de la mañana, para ir a la escuela.

El juez penal de 44° Turno, Ricardo Míguez, hizo lugar al pedido del fiscal de Homicidios, Juan Gómez, y solicitó la prisión preventiva por el término de seis meses para el acusado,a fin de que el Ministerio Público pueda reunir más pruebas antes de celebrarse el juicio.

Las filmaciones.

Durante la audiencia, el acusado observaba en todo momento un punto indefinido ubicado arriba de su mesa mientras jugaba con los dedos pulgares como única distracción.

Vestía una campera rompeviento de lana color marrón, jeans y championes gastados.

El acusado levantó la cabeza y miró con atención al fiscal Gómez cuando éste señaló que había cámaras del Estado y de particulares que probaban que Brissa viajaba en el asiento del acompañante del acusado, un Renault Laguna, color bordeaux.

Después el taxista se mantuvo impávido. Ni siquiera prestó atención cuando escuchó del fiscal los detalles de cómo fue encontrado el cuerpo de la adolescente a 200 metros de la Ruta Interbalneria en la zona de Las Vegas. El taxista vive en Marindia, a 14 kilómetros del lugar. Por lo menos en dos oportunidades, el fiscal Gómez repitió su relato como un docente; tal vez quería que la sincronización de los hechos quedara grabada a todos los presentes en la audiencia.

Brissa salió de su casa de Villa Española a las 7:30 horas. Perdió el ómnibus de la línea 164 que la llevaría a su escuela, ubicada en Algarrobo y José Serrato. Según el fiscal, las filmaciones muestran que Brissa caminaba por la calle José Serrato a las 7:37 horas.

El Renault pasó por delante de ella. Luego la filmación muestra que el auto da marcha atrás. Minutos más tarde, una segunda filmación indica que el Renault se dirigió por la calle Roldós y Pons.

Otra filmación, de una casa, probó que alguien viajaba en el asiento del acompañante del Renault. El auto tenía la misma matrícula que el del taxista, dijo el fiscal. "Las filmaciones muestran que viajaba en el asiento del acompañante una persona con las características físicas de Brissa", dijo Gómez en la audiencia.

Las filmaciones mostraron que el vehículo bordeaux se desplazó por Carreras Nacionales. Allí volvió a quedar registrada una persona sentada junto el asiento del conductor, dijo el fiscal Gómez. Posteriormente, el Renault fue filmado cuando pasaba el peaje en la Ruta Interbalnearia. En el balneario Las Vegas, a la altura del kilómetro 52 de la Interbalnearia, tomó por una calle lateral. "Fue en esa zona donde se encontró el cuerpo de la niña", dijo el representante del Ministerio.

Manchas en el auto.

El auto del acusado fue inspeccionado por efectivos de Policía Científica. Los policías encontraron dentro del Renault manchas pardo rojizas y cabellos que serán analizados por la repartición policial.

El fiscal Gómez dijo: "El indagado niega su participación en el hecho pero la fiscalía respalda su acusación mediante las siguientes evidencias: registro de cámaras; relevamientos en el vehículo; testimonios que colocan al acusado en el lugar de los hechos; testimonios de polícias y forenses y pericias forenses".

Enseguida agregó: "Hubo un ataque sexual y privación de libertad. (...) La Fiscalía pide prisión preventiva porque el acusado puede fugarse —la pena por homicidio muy especialmente agravado es de 15 a 30 años— o entorpecer la investigación; todavía no se encontraron las ropas y la mochila de la niña".

Los defensores públicos del acusado, Stefanía Broggi y Diego Moreira, alegaron que no habían tenido acceso a las declaraciones de los testigos y se suspendió la audiencia por 10 minutos. Al reanudarse, Broggi discrepó con la Fiscalía: "No hay elementos objetivos para formalizar la investigación".

"El fiscal alega las secuencias de cámaras. Pero no se ven la mayor parte de ellas", dijo.

La abogada defensora dijo que la marca y el modelo del auto del acusado abundan en el mercado y no se visualiza la matrícula del mismo ni otro distintivo.

Señaló que su defendido reconoce que circuló por la calle José Serrato buscando un taller mécanico y advirtió que, de las filmaciones, no surge que el auto Renault Laguna llevaba una acompañante.

"Luego mi defendido fue a ver a un amigo en Las Toscas. No hay nadie a su lado", dijo y agregó que la semiológa determinó que su relato era veraz.

Argumentó que la foto del taxista circuló en las redes sociales y agregó que ello pudo haber influido en los testimonios. "Pueden ser testigos sospechosos", agregó.

"Faltan pericias".

El otro defensor de oficio Diego Moreira dijo que los testigos "no aportan nada" y aún no están las pericias de Policía Científica del auto.



"No vemos de dónde surgen los criterios objetivos (de la Fiscalía) para solicitar la formalización de la investigación. Lo vemos como algo apresurado cuando aún faltan elementos", insistió Moreira.



Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, el juez Míguez consideró que los conceptos del Ministerio Público eran "serios" y "fundados", y agregó que "la imputación es acertada".



Miguez decretó la prisión preventiva del taxista por seis meses. La defensa presentó un recurso de reposición. Alegó que el acusado tenía trabajo y se sabía donde vivía. Que se podía utilizar tobilleras electrónicas pero no recortar su libertad.