Cámara de Industrias cree que la tarifa eléctrica podría bajar 15%

Las tarifas eléctricas para la industria podrían bajar 15% y deben dejar de ser un instrumento de recaudación, sostiene Gabriel Murara, flamante presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. El empresario comparte el planteo de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) que envió una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que reclamaban una caída del 10% de las tarifas empresariales y de 30% de las de fueloil y gasoil pero entiende que la rebaja en los valores de los servicios de UTE podría ser aún mayor dada la transformación de la matriz energética que abatió los costos de generación.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El País que el tema aún no ha sido analizado por el presidente y su equipo.

"En la energía eléctrica podría ser un poco más y el país quedaría mejor posicionado. Frente al cambio de matriz energética que se ha realizado y la rebaja de costos que por suerte ha podido lograr el país, se tendría que poder hablar de un poco más y que ese beneficio de una vez por todas se vuelque a la producción", consideró el empresario.

"Si están hablando de que la UTE va a cerrar el ejercicio ahora con US$ 600 millones de beneficio y US$ 2.000 millones de ventas, hay margen para hacer ese ajuste que además es propio de la función del ente que no está para ganar plata", consideró. Para Murara, "no es lógico" que las tarifas de la electricidad y los combustibles sean fijadas en función de las necesidades de recaudación.

"¿O vamos a tener todos los años un ajuste nuevo? Si hay un problema de gasto en otro lado, hay que bajar el gasto. Yo me estoy refiriendo a cómo son los costos de energía y cómo se han venido dando. Hace diez años pagábamos US$ 40, US$ 50 o US$ 60 el megavatio, no US$ 110 o US$ 120 como hoy. No tuvimos ningún beneficio de todo eso (la transformación de la matriz energética). En Argentina con el plan para promover energías renovables andan en US$ 50 dólares, en Chile en US$ 35. En la región y en el mundo ha bajado la energía eléctrica", comentó Murara. También podría abatirse el costo del fueloil industrial que para Ancap representa un porcentaje muy bajo de su facturación, opinó Murara.

Para el industrial, el gas natural nunca llegó a ser una alternativa para las empresas uruguayas. "Argentina tiene gas muy barato para sustituir el fuel oil, por ejemplo. Pero en Uruguay el precio no es el más conveniente, en Argentina es muy barato", señaló. En términos generales, el costo energético para los industriales uruguayos es mayor que el que deben enfrentar sus competidores de la región. Está previsto que la industria crezca entre 1% y 2% este año pero lo hace perdiendo empleo, recordó Murara.

Un informe de la consultora SEG Ingeniería de agosto pasado señala que el megavatio de uso industrial en Uruguay costaba en ese momento US$ 134, en Brasil US$ 127, en Chile US$ 119 y en Argentina US$ 90. También en el fueloil y el gas natural son más caros para las industrias uruguayas que para las de los países vecinos.

El planteo de reducciones tarifarias que hizo la confederación del que informó El País el domingo recibió el apoyo de la oposición.

Economía quisiera subir 7% las tarifas eléctricas domiciliarias a partir del 1° de enero, informó el semanario Búsqueda y con ello obtener US$ 40 millones adicionales pese a que la empresa eléctrica cree que podrían bajar 5%.

Ejecutivo estudia ajustes en las tarifas públicas

La decisión de las autoridades del Ejecutivo fue calmar el ambiente. Desde que se conoció el encontronazo entre las autoridades de UTE y el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el ajuste de las tarifas se generó una división interna en el oficialismo.



Los primeros pretendían bajar la electricidad, mientras que el grupo del ministro Danilo Astori hablaba de un posible aumento. El jefe del equipo económico aclaró que aun no hay una decisión tomada y recién había comenzado a estudiar los números.



Esta semana las autoridades volverán a reunirse tras un intercambio que mantuvieron la semana pasada, comentaron a El País fuentes oficiales. Según detalló uno de los consultados la posición que primará es la del MEF. Los cambios regirán a partir de enero.