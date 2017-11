Buscan a niña que desapareció cuando iba camino a su escuela en Villa Española

Una pequeña de 12 años viene siendo intensamente buscada luego que se la viera por última vez sobre la hora 7:30 de este lunes, cuando salió de su casa rumbo a la escuela 89, localizada en Algarrobo y Serrato, en Villa Española, según pudo confirmar El País.



La niña se llama Brissa González. En la tarde de hoy vecinos, familiares y docentes de la escuela se movilizaron en el cruce de Centenario y José Pedro Varela. Cortaron parte de la calle y mostraron pancartas con el rostro de la menor desaparecida.



Mientras se realizaba la protesta, los padres se encontraban en el seccional 13 aportando más datos a las autoridades policiales. Estuvieron todo el día tratando de localizarla, siguiendo todas las rutas que podría haber tomado la pequeña. Sin embargo, hasta la noche no había pista alguna.



Sofía Iguiní, hermanastra de la pequeña, dijo a El País que la niña fue vista corriendo para alcanzar el ómnibus para ir a su escuela, pero que no llegó a tomarlo, de acuerdo a lo que se pudo confirmar mediante la visualización de una cámara de seguridad a la que la familia tuvo acceso.



“Atrás venía otro ómnibus pero no sabemos si llegó a tomarlo y tampoco sabemos qué ómnibus era. Sabemos que llegó hasta Melchor Ramírez y Elcano. Una madre dijo haberla visto en el ómnibus 174. No sabemos más nada”, dijo Sofía.



Brissa vive con su madre, el padrastro y una hermana pequeña. Nunca tuvo problemas con la familia y jamás manifestó su interés en irse de su casa, según explicó Sofía.