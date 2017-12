Buscan a una joven de 15 años que está desaparecida desde la noche del 24

En la noche del 24 entre las diez y la medianoche, Nayeli Artigas, de 15 años, salió de su casa rumbo a un evento que tuvo lugar en el barrio 6 de Diciembre. Pero nunca llegó y tampoco regresó a su hogar desde ese entonces.



Nayeli, que iba vestida con un buzo gris y un pantalón oscuro, salió caminando para llegar al lugar en el que dijo se encontraría con su exnovio, explicó la madre de la joven a El País. Sin embargo el joven, consultado luego por la familia, dijo que ella no le había confirmado que pensaba concurrir y que tampoco la vio llegar al evento barrial.



"La última conexión en su WhatsApp es a la 1:25. Nosotros le estuvimos mandando mensajes desde las 7:00 de la mañana pero no le llegaban, como si el celular estuviera apagado. A las 9:00 nos marcó como que todos le llegaron. Entonces la llamé varias veces hasta que nuevamente me dio como apagado", explicó la madre.



También indicó que la ubicación del celular les marcó que se encontraba en el Centro, por la calle San José. Pero la familia no entiende cómo pudo llegar el celular hasta ahí y no saben si en ese momento el aparato estaba en poder de la joven.



Según contó luego la hermana de Nayeli, antes de salir estuvo hablando con alguien "que le insistía para que fuera a algún lugar, ella le mandaba audios diciendo 'ya te dije que sí, voy a ir'", agregó la madre.



Al principio no se preocuparon por su ausencia porque pensaron que tal vez se había quedado a dormir en el evento al que dijo que iba, pero con el correr de las horas y al no lograr comunicarse con ella, la familia comenzó a preocuparse y decidió radicar la denuncia ante la Policía.



Nayeli ya lleva tres días desaparecida. Ni vecinos ni conocidos dicen haberla visto y la buscan cerca de los campos cercanos a su casa, por los que caminaba en varias ocasiones.



En la tarde de hoy, vecinos de la zona y familiares cortaron las calles Millán y Gabito y quemaron cubiertas para reclamar por la aparición de la joven.