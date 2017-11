Buscan aclarar situación de Envidrio

En la primera semana de noviembre comparecerán en la comisión de Cooperativismo de la Cámara de Diputados representantes del Fondo de Desarrollo (Fondes) para explicar la situación de Envidrio, la empresa continuadora de Cristalerías del Uruguay, que está virtualmente paralizada y que reclama financiamiento adicional.

El diputado blanco Rodrigo Goñi dijo a El País que también se invitará a Ghimi Santos, titular de la estatal venezolana Venedrio, que tiene al menos el 50% de Envidrio. "Deben aclararse los montos efectivamente aportados por la multinacional venezolana que es socia de la cooperativa, así como otras deudas y condiciones de pago", señaló Goñi.

En la Comisión de Legislación del Trabajo de la semana pasada las autoridades de Envidrio plantearon que necesitan US$ 6 millones para retomar la producción. Pero no ha devuelto aún los US$ 11,5 millones que se le concedieron durante el anterior gobierno por parte del Fondes bajo la razón social Ebigold.

Según Goñi, Envidrio recibió financiamiento de Venezuela que se iba a destinar a devolver dinero al Fondes, pero esos recursos no habrían tenido ese destino. "Acá pasó algo. Hay una cantidad de inconsistencias de las que nos hemos enterado de rebote", dijo Goñi. Hay una cantidad que no está clara de trabajadores de Envidrio en el seguro de paro.

No parece fácil que Envidrio vaya a obtener recursos adicionales. El presidente del Fondes-Inacoop, Gustavo Bernini, dijo en el programa "Claves Políticas" que "los cambios legales —que introdujo el gobierno a la gestión del Fondo de Desarrollo (Fondes) al inicio de la segunda administración de Tabaré Vázquez— le impiden aprobar una nueva línea" de asistencia crediticia a la empresa autogestionada. Bernini señaló que las posibilidades que pueden surgir para retomar la producción de Envidrio son: que un inversor quiera asociarse con la empresa, o que exista alguna firma financiera que esté dispuesta a asumir todo el riesgo

Envidrio comenzó a funcionar y a fabricar envases de vidrio en 2005 con una especie de donación del Estado venezolano por US$ 3.9 millones. Era otro momento: Venezuela disponía de fondos abundantes de los que ahora no dispone.

La empresa autogestionada tenía la ventaja de tener como clientes a empresas como Ambev (que controla Fábricas Nacionales de Cerveza). Bernini niega que haya sido vaciada.