BSE se disculpó: había marcado con pegotines rojos a personas negras en un concurso

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) recibió una denuncia de personas afrodescendientes por el procedimiento que realizó el Banco de Seguros del Estado (BSE) en una de las etapas de un concurso laboral para cargos de administrativos.



El programa Todo Pasa de Océano FM dio a conocer hoy lo sucedido, y compartió las declaraciones de una de las denunciantes. Virginia Britos contó lo que sucedió el 1° de noviembre: "Cuando llego me hacen identificarme con un pegotín rojo y cuando entro al salón, para mi sorpresa, resulta que los negros estábamos sectorizados en una parte del salón, las tres primeras filas, y el resto eran los blancos".

Acá cuento lo que me pasó y aclaro un par de cosas más. Perdón por atomizar y por mi cara jeje. Mucho amor pa todos. Posted by Virginia Britos on miércoles, 1 de noviembre de 2017

Virginia dijo que "como si eso no alcanzara, los sobres tenían también un pegotín rojo que decía ´afrodescendiente´". La joven agregó: "Me pareció una situación muy incómoda. Lo consulté con algunos chicos que tenía al lado y me dijeron que lo sentían igual. No quise decir nada en ese momento porque tenía que hacer la prueba (...) pero luego de que terminé pedí para hablar con algún responsable. Dí con una funcionaria y le pregunté por qué habían hecho el procedimiento de esa forma, a lo cual me contestó que era una forma práctica para corregir las pruebas y recoger las pruebas de distintos grupos de forma más ordenada".



En las bases del concurso se aclaraba que de acuerdo a la ley 19.122, de los 42 cargos que estaban en concurso, cuatro correspondían a personas que se autodefinen como afrodescendientes.



Juan Faroppa, dijo a la emisora que la institución "se comunicó con el BSE y se logró que a través de la encargada de la gestión humana del banco se ofreciera tener una reunión con las personas denunciantes".



Faroppa explicó que "estuvieron de acuerdo y ayer (jueves) se realizó en la sede de la defensoría una reunión donde se llegó a una solución amistosa".



Agregó que "el BSE reconoció el error en esta práctica, pidió disculpa a las personas que se sintieron discriminadas y comunicó su decisión de no volver a repetir este tipo de procedimientos".