BROU reclama a dos firmas US$ 100 millones

Dos demandas presentadas por el Banco República contra las empresas Fripur y Citrícola Salteña (Caputto) en la Justicia Civil reclaman impagos por casi US$ 100 millones.

Los expedientes judiciales, a los que tuvo acceso El País, tienen un patrón común: créditos millonarios otorgados por el Banco República durante la gestión de José Mujica (2010-2015). Algunos de los vales superan los US$ 12 millones. A la empresa Citrícola Salteña (Caputto), el Banco República le concedió préstamos bancarios por más de US$ 6 millones hasta el año pasado.

En el caso de Fripur, la única garantía es un inmueble ubicado en Punta Carretas y este ya no pertenece a la empresa. Por eso, el Banco República planteó en el juzgado una acción pauliana (supresión de la venta) del apartamento por considerar que hubo simulación delictiva. En cambio Citrícola Salteña tiene como garantías campos e inmuebles.

El caso Fripur.

La jueza Civil de 16° Turno, Cristina Crespo, dispuso la citación del Banco República y de los extitulares de la empresa Fripur para el próximo 5 de diciembre. La magistrada desea saber si hubo simulación de la venta del único bien que tenía el grupo como sostiene el Banco República en calidad de acreedor y si la empresa contaba con garantías reales en cada préstamo como señaló la defensa. "El Banco República es acreedor del Frigorífico Pesquero del Uruguay S.A. al 20 de febrero de 2015 por la suma de US$ 39.013.928", dice una parte de la demanda de la entidad bancaria. A esa cifra se debe sumar intereses, lo cual lleva a que la deuda de Fripur trepe a US$ 50 millones.

El Banco República adjuntó una lista con más de 20 préstamos que concedió a Fripur. El primero de ellos fue por US$ 12 millones, otorgado el 2 de ma-yo de 2012. La lista incluye otros préstamos por montos que van desde US$ 40.000 a US$ 1.134.818.

Al finalizar la nómina hay créditos por montos voluminosos: US$ 22 millones firmado el 20 de noviembre de 2010; US$ 9.200.000 rubricado el 31 de mayo de 2011; US$ 12 millones firmado 26 de abril de 2012, y US$ 12 millones suscrito el 14 de diciembre de 2010.

Según la demanda del Banco República, el único inmueble presentado en garantía por Fripur fue luego adquirido por la empresa Manorey S.A. "Los elementos surgidos de una indagatoria conducen a intuir que Manorey S.A. es una persona jurídica que únicamente sirve para ocultar al verdadero propietario del inmueble, el cual es nada menos y nada más que el deudor del BROU. (...) Esa empresa es usada con fraude y en perjuicio del acreedor", agrega la demanda.

En su escrito, allegados a Fripur desmintieron al BROU alegando que se trata de una acusación infundada. "Afirmo rotundamente que el apartamento donde resido no es de mi propiedad, que no mantengo vínculo con Manorey que puedan comprometer mi responsabilidad frente al Banco", agrega el documento. En otro escrito, la parte demandada señala que el Banco República cuenta con "garantías suficientes" reales y personales, lo que "descarta cualquier hipótesis de fraude" a ninguna persona o institución.

Citrícola Salteña.

Por otro lado el Banco República promovió en el Juzgado Penal de 16° Turno una intimación de pago a la empresa Citrícola Salteña (Caputto) y la citación de reconocimiento de firma contra los directivos de la empresa que rubricaron los vales bancarios.

El Banco República es acreedor de Citrícola Salteña S.A., al 11 de noviembre de 2016, por la cifra de US$ 29 millones más intereses, señala el expediente al que tuvo acceso El País.

Según el documento de la demanda, el primer préstamo que sacó Citrícola Salteña fue por US$ 4.750.000 el 31 de noviembre de 2013. La lista del Banco República enviada al Juzgado dice que el segundo préstamo fue por US$ 7.643.062 el 30 de noviembre de 2014. Los últimos préstamos fueron otorgados el 30 de mayo de 2016.

En su demanda, el Banco República señala que, en garantía por esos préstamos, la empresa colocó campos e inmuebles ubicados en Salto y Paysandú valorados en US$ 6.400.000. También presentó al banco garantías prendarias y solidarias. El BROU solicitó a la jueza que cite a los principales directivos de Citrícola Salteña S.A. a reconocer sus firmas en los documentos de préstamos.

El 27 de junio de este año, la actuaria del Juzgado Civil de 16° Turno consignó que había recibido algunas firmas de directivos de la empresa recogidas en Salto. El BROU tiene calificada a la empresa como categoría 5 ("deudores incobrables" según la definición del BCU, ya que "se trata de casos de clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120 días en la presentación de información").

El empresario y la banda presidencial.

La comisión investigadora del Parlamento sobre la financiación de las campañas de los partidos políticos no consigue dar con el paradero del empresario Alberto Fernández, exdueño del Frigorífico Pesquero Uruguayo (Fripur), y por eso ha solicitado ayuda al área de Identificación Civil del Ministerio del Interior.

La vinculación de la empresa con la campaña frenteamplista que llevó a José Mujica a la Presidencia es notoria. Fue el empresario quien pagó a la Congregación de las Hermanas Oblatas la confección de la banda presidencial que usó en su asunción, aunque después el Estado le restituyó el dinero.

También donó unos US$ 15.000 para la ceremonia de traspaso de mando del año 2010, y en varias oportunidades le prestó su avión privado, tanto a Mujica como al presidente Tabaré Vázquez durante su primer mandato, contó a El País el diputado Alejo Umpiérrez, que preside la investigadora.

Desde hace muchos años Fernández figura ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como el cónsul honorario de Malta. Lo curioso para los legisladores es que la sede de ese consulado honorario se encontraba en la calle Rondeau 2260, al igual que Fripur.