BROU se compromete a no cerrar la sucursal del Mercado Modelo si desocupan el local

El Banco República (BROU) se comprometió a "no desmantelar la sucursal" del Mercado Modelo en tanto el consejo oficial del sindicato bancario (AEBU) "acceda a desocupar este local" y se propuso "fortalecer la atención en la sucursal ubicada dentro del mercado.



Así lo transmitió el ente estatal en un comunicado en su página web luego de la reunión tripartita realizada en el Ministerio de Trabajo con representantes del sindicato.



El directorio se comprometió a negociar con la delegación sindical del interior sobre las cinco sucursales del Interior para las que se proyectan aperturas parciales, para que las personas que viven cerca de esas agencias tengan las garantías necesarias para acceder a los servicios financieros.



Además se realizó una invitación al Consejo del Sector Financiero Oficial para "hacer un monitoreo conjunto de la operativa de las 133 sucursales del banco" con el objetivo de evaluar "la calidad de la atención de los clientes".



Otro compromiso que asumió el directorio fue "no realizar más fusiones ni pasajes de sucursales al régimen de atención diferencial, excepto las que ya están en curso".



El BROU reiteró también una propuesta para "crear un amplio y permanente ámbito bipartito de debate e intercambio acerca de todas las tareas que el BROU desarrolla con personal no propio".

La semana pasada el Consejo de Banca Oficial de AEBU tomó varias medidas de protesta en el marco del conflicto por su resistencia ante el avance de un plan de reestructura que la institución financiera estatal lleva adelante.



El viernes el directorio del banco —con la excepción del representante por la oposición— hizo llegar a todos los funcionarios un documento que sintetiza cómo se llegó a la decisión de implementar la serie de cambios que ha puesto en marcha y cuáles son sus justificaciones.



El documento indica que el banco mantiene distintos indicadores saludables (como patrimonio, volumen de negocios y cuota de mercado), pese a lo cual "la mayor competencia, la innovación tecnológica, las nuevas demandas de nuestros clientes, y los efectos de la ley de inclusión financiera vuelven impostergable la modernización del BROU".



El llamado "Plan BROU 2020" —aprobado en diciembre de 2014, cuando el banco tenía otras autoridades, precisa el documento— fijó dos "objetivos estratégicos": incrementar las colocaciones a las empresas y personas y también hacer crecer los ingresos por servicios.



Para cumplir los objetivos delineados en el Plan BROU 2020, se detectó "la necesidad de jerarquizar el rol de la red de sucursales, de forma que tomen protagonismo en las actividades comerciales", marca el documento. Se busca que se conviertan "en centros de negocio".