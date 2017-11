Bonomi sobre homicidio en Rivera: "Hay que insistir en políticas de prevención social"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló hoy jueves sobre el homicidio de la niña de 9 años, Valentina Walter, ocurrido esta semana en el departamento de Rivera.



Valentina era buscada por la Policía y la familia desde el domingo, cuando fue vista por última vez. El cuerpo de la niña apareció ayer miércoles. Hay varios detenidos, pero uno de ellos confesó haberla matado.



Bonomi dijo hoy que desde el Ministerio del Interior, lo que pueden hacer es "insistir con que estas situaciones no se resuelven solo con la participación de la Policía ni la de la justicia".



"El Ministerio del Interior, la Policía, la Justicia, toman estos casos cuando ya son irremediables y lo que se trata de hacer es ubicar al culpable y la Justicia procesarlo. Pero el hecho ya se produjo, entonces en lo que hay que insistir es en las políticas de prevención, el Ministerio del Interior participa en esas políticas. Pero lo mas importante en estos hechos es la prevención social, que tiene que ver con un desarrollo cultural que es lo que de alguna manera lleva a la situaciones de violencia extrema doméstica y de género", dijo el jerarca.



Para Bonomi, "hay una interinstitucionalidad y participación social necesaria en el desarrollo de esas políticas de prevención y políticas sociales".



"Creo que todavía existe la insistencia de que la Policía es la que tiene que evitar estas cosas y es muy difícil porque generalmente suceden de puertas adentro de una familia o en situaciones de cercanía de la familia, que es difícil que la Policía esté ahí", agregó.



El ministro dijo que cuando hay un hecho de este tipo, generalmente se produce "a través de alguien a quien la familia le tenia relativa confianza. Hay que ampliar el concepto de qué es la prevención en este sentido".



Bonomi cuestionó que en instancias en las que se trata el tema de la prevención social y se habla de educación, no se invite a la titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC): "Me consta que la ministra de Educación (María Julia Muñoz) está muy preocupada con estos temas. Pero cuando se organizan estas cosas no se la convoca y si uno quiere matizar que atrás de todo esto hay un problema social, educativo, hay que convocar la para que también se empiece a ver que es un actor importante en toda la búsqueda de soluciones para este problema".



El jerarca dijo que "se requiere un enfoque mucho mas activo desde dónde se produce el problema y no se culpabiliza a nadie más que al responsable". No se culpabiliza al entorno, dijo, "pero todos los entornos tienen que tener una preocupación mayor del problema y cambiar la cabeza en cuanto a lo que es la relación entre hombres y mujeres, niños y niñas".



"Queda poco para que la Justicia tome una decision", concluyó.

