Bonomi: hay un gran apoyo a la gestión de la policía

la seguridad en Uruguay cambió. Así lo ve el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que a pesar de haber sido cuestionado durante los años años, es el jerarca que más ha permanecido en su cartera. Bonomi hizo una férrea defensa de la política de seguridad pública desde que asumió como ministro, que, sostuvo, supone un cambio en la modalidad de perseguir y prevenir el delito.

En su discurso del aniversario de la Policía Nacional, Bonomi dijo que los cambios se implementaron con seriedad y responsabilidad, pero en un proceso silencioso que en los últimos tiempos comenzó a dar sus resultados positivos; algo que, sostuvo, no ocurrió en los últimos 30 años de gobiernos democráticos.

"Un cambio que se hizo en silencio y que no se mostró hasta que empezó a estar consolidado. Fue el cambio que ayudó a alcanzar los primeros resultados positivos en 30 años de gobierno desde el retorno a la democracia", dijo.

Sin embargo, el ministro no evadió que esos cambios han generado una "fuerte contradicción interna" en la oposición política pero también dentro del propio Frente Amplio.

Para el jerarca, esas contradicciones se dan producto de las visiones de la seguridad pública de la "vieja escuela" aunque esas críticas están "a contramano de los resultados". Por eso fue firme en remarcar que estos cambios que implementó desde la llegada al Ministerio del Interior "llegaron para quedarse y profundizarse".

"Son los cambios que llevaron en muy poco tiempo a que la policía tenga el mayor respaldo de la población de los últimos 50 años. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír", declaró el ministro Bonomi.

El ministro criticó las políticas de seguridad pública previas al triunfo del Frente Amplio en 2005. "Había una Policía obsoleta, desactualizada, desmotivada y poco profesionalizada, lo cual favorecía el avance de la criminalidad", aseguró.

En ese sentido, remarcó que se continuará con el plan de colocación de cámaras de video vigilancia porque ha logrado resultados. Comentó que de las 3.300 cámaras de seguridad prometidas para la ciudad en 2016, ya hay instaladas más de un cuarto. "Para mejorar la convivencia y la seguridad, además de seguir profesionalizando la Policía, necesitamos intervenir los enclaves territoriales donde ocurre el crimen", remarcó.

Destacó las obras realizadas en el barrio Goes, en las cercanías del Mercado Agrícola que permitieron que esa parte de la ciudad ya no sea una "zona roja".

"Nueva policía" con tecnología.

El ministro estima que gran parte de la razón del éxito que señala es la tecnología incorporada. "Hoy hay una nueva Policía porque se aplica una reforma integral desde hace siete años, que permitió transformar el ADN de la Policía y que hoy permite contar con cifras que muestran bajas en la criminalidad", dijo Bonomi.