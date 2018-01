Blancos salen a defender a Manini Ríos

Parte de las afirmaciones del jefe castrense difundidas en un video de You Tube por el propio Ejército, fueron cuestionadas por el diputado batllista Ope Pasquet.

Manini Ríos llamó a "creyentes y no creyentes" a tener presente el "verdadero significado de la realidad, el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad".

Consultado por El País, Pasquet le salió al cruce señalando que Manini Ríos "se equivoca gravemente en eso." "El ciudadano Manini puede decir en qué cree y cuál es para él el significado de la Navidad, pero el comandante en jefe del Ejército Manini no puede permitirse la expresión de sus creencias cristianas cuando habla desde su cargo, y menos atribuirle al 25 de diciembre un significado de valoración que no es la que le asigna el Estado uruguayo a través de la ley porque para ella ese día es el Día de la Familia", sostuvo Pasquet.

Pero para el diputado nacionalista Jorge Gandini "el comandante en jefe no anda dando vueltas con lo que dice". "No anda diciendo lo que no es. Navidad es Navidad, el nacimiento de Cristo, le guste a Pasquet o no", dijo.

"El batllismo habrá aprobado en su momento una ley poniéndole al 25 de diciembre Día de la Familia pero en realidad eso fue para disimular la fecha. Como también le llamaron Semana de Turismo a la Semana Santa", recordó el legislador a El País.

"El comandante en jefe saluda por el día de Navidad y no por el Día de la Familia", insistió.

Radicalismo

El diputado blanco también apuntó que "Navidad es una fecha religiosa que todos los uruguayos, la sientan o no, festejan. Me pareció el mensaje adecuado", dijo sobre la alocución de de Manini Ríos.

"Después de esa fecha hay un antes y un después en la Humanidad. Una parte del mundo organiza su escala de valores influenciada por esa fecha. Entonces, no creo que con el mensaje del comandante en jefe se esté violando ninguna laicidad. Salvo para el radicalismo batllista", afirmó el legislador.