Blancos polemizan por caso Bascou

El senador blanco Jorge Larrañaga por un lado busca bajarle los decibeles a la polémica que ha mantenido con su colega nacionalista Luis Lacalle Pou respecto a cómo evaluar la conducta del intendente de Soriano, Agustín Bascou, pero, al mismo tiempo, le envió el mensaje de que debe considerarse que el fallo sobre el jefe comunal de la Comisión de Ética partidaria fue adoptado por unanimidad. "Es una diferencia como tantas que podemos tener entre los compañeros. Lo digo en el mejor tono. En esta situación nuestra discrepancia se da por la contradicción que supone tener la mayoría y discrepar con lo que decide la mayoría", dijo Larrañaga a El País.

"Esa es un poco la diferencia que tenemos con Luis. No lo veo en términos de enfrentamiento porque conceptualmente lo que sostenemos es que hay que defender los procesos y la institucionalidad partidaria. Si no ¿para qué están? Lo que señalé es que si se decide transitar por los caminos de la institucionalidad, hay que respetar esos caminos. Todos tenemos derecho a discrepar sobre las decisiones del partido. Incluso a cuestionarlas. Simplemente señalé que si Luis tenía diferencias con lo que emitió como dictamen la comisión y lo que resolvió el directorio, quizás debió haber analizado, en el año 2014, luego de la interna, que lo que hubiera correspondido de su parte era haber asumido la responsabilidad de ser el presidente del Directorio nacionalista", consideró el senador.

Además, apuntó Larrañaga, "esa ha sido siempre la tradición de que quien ganó las elecciones internas asume la presidencia del Directorio". "Pasó con (Luis Alberto) Laca-lle Herrera, pasó con nosotros. Me parece también que hay cinco integrantes de la Comisión de Ética que son personas de probada e intachable trayectoria, personal y jurídica y que hicieron un esfuerzo para emitir un dictamen, con el cual todos podemos tener puntos de cercanía o lejanía. La sanción que se aconsejó fue el apercibimiento y eso fue lo que el Partido decretó como sanción por unanimidad. No se trata de defender una posición o la otra. Se trata de respetar esa institucionalidad partidaria. Eso es lo único que expresé", explicó.

Para Larrañaga, el "asunto Bascou" ha quedado laudado a nivel partidario y enfatizó que no calificará la actuación de Bascou. De todas formas, insistió en que "el propio fallo de la comisión habló de que no hubo ilegalidad". "Yo defiendo o procuro preservar la institucionalidad porque si no, resulta que cuando un fallo nos sirve lo acatamos y cuando no nos sirve, lo criticamos", agregó.

Lacalle Pou había dicho que Bascou actuó de manera incorrecta al permitir que vehículos municipales cargasen combustible en estaciones de servicio de su propiedad del sello Ancap en la ciudad de Mercedes. Y mostró su desacuerdo con el fallo de la Comisión de Ética nacionalista. El senador dijo a El País que "en todo partido político existen los matices. El Partido Nacional goza de mucha vitalidad y en la unidad que todos cuidamos y celebramos existen matices". "La libertad es libre y yo acato los pronunciamientos partidarios aunque no los comparta como notoriamente es el caso", agregó.

Por su parte, y consultado respecto a si la decisión sobre Bascou del órgano partidario podría ser vista como demasiado benévola por la sociedad, Larrañaga dijo que "no recorro ni nunca recorrí en mi vida el camino fácil de correr detrás de la opinión pública ni tampoco de recorrer el camino del ocultamiento de las cosas".

Para Larrañaga la situación de Bascou es absolutamente incomparable con la del exvicepresidente Raúl Sendic, que renunció en setiembre tras un duro fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que cuestionó el uso que le había dado a las tarjetas de crédito corporativas de Ancap, cuando presidía esta empresa pública.

"Sendic faltó a la verdad, administró mal los dineros públicos y dejó US$ 900 millones de agujero y utilizó las tarjetas de manera desviada. El Tribunal de Conducta Política emitió un pronunciamiento y la Mesa Política del Frente Amplio hasta la fecha no emitió ningún tipo de sanción respecto a la persona de Sendic. En este caso (de Bascou) no hubo dolo, no hubo abuso, no hubo perjuicio para la administración pública, no tienen nada que ver esos temas. Para mí no se pueden meter en la misma bolsa. No podemos entrar en ese camino", consideró el senador blanco.

La Comisión de Ética nacionalista cuestionó la conducta de Bascou, quien integra el sector Alianza Nacional de Larrañaga. El intendente ya aclaró que solamente renunciará a su cargo si se lo pide su partido o la Justicia.

La Junta Departamental de Soriano rechazó elevar al Senado los antecedentes de la situación y conformar una comisión investigadora.

Por otro lado, Bascou fue denunciado por el libramiento de cheques sin fondos en su actividad privada como productor agrícola e inversor inmobiliario.