Blancos y geólogos desconfían de los anuncios sobre petróleo

El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado entiende que es llamativo el momento en el que Petrel Energy, —la empresa australiana que busca petróleo en el norte del país junto con la estadounidense Schuepbach— hizo el anuncio de que había hecho un descubrimiento prometedor en la zona de Cerro Padilla, Paysandú. La curiosidad de Delgado se origina en el hecho de que el anuncio se realizó el 20 de octubre, y un día antes la empresa había pedido a la Australian Securities Exchange (bolsa de valores de su país de origen) prorrogar hasta el 31 de octubre el plazo de suscripción de una emisión de acciones que había hecho, algo que obtuvo. La compañía consiguió de esta manera financiamiento por unos US$ 4 millones.

Delgado envió el miércoles un pedido de informes a Ancap, vía el Ministerio de Industria, en el que pregunta cómo se integra el paquete accionario de Schuepbach Energy Uruguay. Y también inquiere si "¿estaba (Ancap) en conocimiento de que la empresa Petrel Energy Limited se encuentra en un proceso público en la Securities Exchange de búsqueda de inversionistas para su proyecto en Uruguay? ¿Tenía Ancap conocimiento que el plazo establecido por Petrel Energy Limited para conseguir capitales vencía el 24 de octubre? ¿Sabía que el día anterior al anuncio (19 de octubre) la empresa Petrel Energy Limited había prorrogado el plazo hasta el 31 de octubre?". También quiere saber si se tiene conocimiento de que las acciones subieran tras el anuncio y, en caso afirmativo, de cuánto fue el aumento. "¿Considera que tuvo incidencia sustancial el anuncio que hiciera público Presidencia de la República, en cuanto al hallazgo de petróleo, sobre las acciones de la empresa Petrel Energy Limited?", agrega.

"El anuncio tan preliminar que hizo la empresa coincidió con una solicitud de ampliación del plazo para conseguir inversión. Me sonó raro que el primer anuncio fuera una cosa muy preliminar. No voy a atribuir intenciones, pero estamos preguntando si se sabía eso", explicó Delgado a El País.

La empresa había anunciado que la demanda de acciones había cuadruplicado los títulos que se habían ofrecido.

Dudas en los geólogos.

A Claudio Gaucher, presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología, hay otros aspectos que le llaman la atención. A su juicio, es llamativo el anuncio de la empresa de que ahora concentrará esfuerzos en Cerro de Chaga (Salto) y cree que esto tiene que ver con que en Cerro Padilla el petróleo es muy escaso. "Cuando uno está en el margen del yacimiento, uno lo que tiene que hacer es perforar para poder encontrar el centro. Llama un poco la atención el hecho de que no insistan en el lugar. Si ellos estuvieran seguros que hay un yacimiento allí, la lógica diría que cualquier empresa va a seguir perforando para hacer perforaciones de delimitación; es la práctica usual en la industria petrolera", dijo Gaucher a El País. "Si en el pozo que hicieron a lo último hubieran bombeado hidrocarburos, una cantidad apreciable de hidrocarburos, ahí estaríamos hablando de un descubrimiento. Todavía no se descubrió nada. Desde el punto de vista comercial estamos prácticamente donde empezamos. Hay un indicio pero no existe yacimiento todavía", relativizó.

"Si ellos están seguros, vale más lo que puede ser el Cerro Padilla que cualquier otra perforación que vayan a hacer en la Cuenca Norte, por más que pudieran encontrar algo, y en realidad lo más probable es que no encuentren nada", opinó.

Para Gaucher también puede haber un componente financiero en el anuncio. "Si hace un pozo en Cerro Padilla, la empresa lo va a colocar como una inversión, pasa a ser parte de los activos. Si el pozo fuera seco sería un gasto, no una inversión. Puede estirar el proceso de descartar un pozo un par de años. Es un poco discrecional", reflexionó.

De todas maneras, fuentes del consorcio que busca petróleo aseguraron a El País que "no se va a abandonar el Cerro Padilla, se va a evaluar, no hay una decisión tomada sobre él". Los trabajos en Cerro de Chaga (Salto), que tomarán varias semanas, ya estaban previstos y serán seguidos de otros en otro posible yacimiento salteño y en uno de Tacuarembó. Schuepbach Energy Limited tiene concedidos en total unos 14.000 kilómetros cuadrados para realizar sus estudios.

Petrel, con el 51% de participación en el consorcio que explora en el norte, es una empresa pequeña. Tiene inversiones en España y Canadá, pero las que realizó en Uruguay son las más importantes.

Un error.

Para Gaucher, ha sido un error del gobierno darle "tanta relevancia" al anuncio del hallazgo de Schuepbach. "Se dice que hay que ser muy prudente y en los hechos no se es tan prudente", consideró. "Mi interpretación es que hay poco petróleo dentro de la arenisca. La propiedad de las areniscas de la formación Tres Islas que es muy porosa y muy permeable es que libera de por sí muy rápidamente el petróleo o agua, lo que tenga adentro. Entonces si no hubo flujo importante de hidrocarburos es porque ese sistema petrolífero tiene muy poco petróleo adentro", consideró Gaucher.

El especialista tiene un matiz con los ambientalistas que sostienen que en ese lugar la eventual extracción de hidrocarburos necesariamente implicaría el uso de la controvertida técnica del "fracking". "Yo no estoy de acuerdo con que esa arenisca haya que explotarla con "fracking", es típicamente un reservorio convencional", consideró Gaucher.

La empresa sí encontró rocas arcillosas de la formación Mangrullo, ricas en materia orgánica, que podrían constituir un objetivo no convencional, pero para su eventual explotación no cuenta con estudios de impacto ambiental, explicó Gaucher. Por ese motivo, entiende que, al menos por ahora, no hay riesgo de "fracking".

845 metros.

Petrel y Schuepbach perforaron hasta 845 metros en Cerro Padilla donde podría haber petróleo en cantidades apreciables y también gas natural. En otro dos de los lugares que explorarán también podría haber gas natural. En el norte de Uruguay está el acuífero Guaraní, una reserva de agua dulce que los ambientalistas exigen defender.

DIVERSAS DUDAS Advierten que faltan estudios.

El senador nacionalista Álvaro Delgado cree que no sería positivo delinear ya un marco jurídico para la explotación de petróleo hasta que no esté clara la potencialidad de los posibles yacimientos. "Pediría mucha cautela. No son situaciones muy diferentes a otras que ha habido en épocas anteriores con temas muy preliminares que indicaban indicios de petróleo", señaló. "Hay que esperar una cantidad de estudios asociados antes de avanzar en una propuesta que sea un esqueleto jurídico", consideró el senador blanco.

Prohibir sin plazo el fracking.

Si bien Petrel descarta el uso de la cuestionada técnica de "fracking" en los posibles yacimientos del norte del país, el activista Raúl Viñas insiste en su prohibición y no está conforme con el proyecto de ley que hoy tiene a estudio la Cámara de Senadores al respecto. El proyecto la prohíbe durante cuatro años para que durante ese lapso una comisión estudie su conveniencia. "Si la técnica del fracking mañana se demuestra que no es peligrosa nadie se opondría. Hoy es insegura, contaminante y peligrosa", consideró.

La visión de los activistas.

Raúl Viñas, que fue referente del movimiento que se oponía al proyecto Aratirí para extraer hierro a cielo abierto, dice que no se opone a que se extraiga petróleo si es convencional. "Si se descubre petróleo y es petróleo convencional, de ese que sale, más allá de que se debe hacer bien la explotación, está bien que se explote. Es un recurso natural.

Ojalá que lo usemos bien, no para quemarlo, sino para una petroquímica, para fertilizantes y no que una empresa lo venda como petróleo crudo", señaló.

Hace 62 años se sacó crudo cerca de San Jacinto.

El origen de las termas está en la búsqueda de petróleo

En su comunicado del pasado jueves Petrel Energy sostenía que el suyo era el primer descubrimiento que confirmaba la presencia en tierra de hidrocarburos en Uruguay. Esto no es así, sostiene Claudio Gaucher, presidente de la Sociedad Uruguaya de Geología. "En 1955 se sacó una cantidad pequeña de petróleo del pozo San Jacinto, en la cuenca de Santa Lucía. Desde 2005 se vienen haciendo esos anuncios. En 2005 se anunció que teníamos gas en la plataforma marítima. En 2011 hubo dos anuncios sobre La Paloma de Durazno y Achar, en Tacuarembó. En 2014 hubo un anuncio sobre Pepe Núñez, en Salto.

En 2014 fue Petrel la que anunció que hay un sistema petrolero en Cerro Padilla", recordó. También se han realizado exploraciones en Cerro Largo.

Entre 1938 y 1946 se realizaron perforaciones que derivaron en la utilización de las aguas termales de Arapey. De hecho, estas perforaciones y las de Daymán y Almirón tuvieron como origen la búsqueda de petróleo. En cuanto a la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo hasta ahora no ha dado resultado. Participaron en ella empresas internacionales de primera línea como la francesa Total y la noruega Statoil.

El mes pasado Ancap lanzó otra ronda para buscar compañías internacionales interesadas en bloques donde realizar las costosas operaciones.