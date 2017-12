Blancos no descartan interpelar a Cosse por memorando que firmó el gobierno con Shell

El Partido Nacional no descarta promover un llamado a la Cámara de Diputados de la ministra de Industrias, Carolina Cosse, por el memorándum de entendimiento que el gobierno firmó con la empresa Shell para reactivar el proyecto de la regasificadora.



Cosse comunicó hoy a la secretaría de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes que no concurrirá mañana como estaba previsto a explicar ante el cuerpo los alcances del acuerdo.



El diputado blanco Pablo Abdala, que cuestionó el memorándum, dijo a El País que la ministra no invocó ningún motivo para cancelar la cita y que ahora no descarta, junto a su correligionario Amin Niffouri, que preside la comisión, promover un llamado a la ministra al plenario de la cámara.



Abdala cuestionó que el memorándum, aunque no es vinculante, le daría a Shell la prerrogativa de fijar libremente las tarifas del gas natural que eventualmente vendería al mercado local y que no da prioridad a cubrir la demanda interna.



RELACIONADAS Cosse canceló su comparecencia ante el Parlamento para explicar el acuerdo con Shell By Bruno Scelza Cosse canceló su comparecencia ante el Parlamento para explicar el acuerdo con Shell Cosse canceló su comparecencia ante el Parlamento para explicar el acuerdo con Shell Memorándum con Shell le da libertad para fijar tarifas By EL PAIS Memorándum con Shell le da libertad para fijar tarifas Memorándum con Shell le da libertad para fijar tarifas