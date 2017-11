Los blancos se van del Congreso de la Educación

El Partido Nacional decidió retirarse de la Comisión Organizadora del Tercer Congreso Nacional de la Educación cuyas reuniones finales están previstas para mediados de diciembre disconforme con el rechazo de varias de sus propuestas, en lo que constituye una muestra adicional de las dificultades que encuentran la oposición y el oficialismo para diseñar políticas de Estado en conjunto. El Partido Independiente y Unidad Popular habían rechazado participar desde un primer momento en el congreso, disconformes con el funcionamiento de los dos primeros por lo que el Colorado es la única colectividad opositora que aún sigue presente. Por otro lado, con su atención centrada en otros asuntos como los presupuestales, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) no está participando de hecho en la comisión organizadora (ver nota aparte).

El lunes pasado el Directorio del Partido Nacional, en una decisión de cuatro puntos, decidió retirar a su representante en la comisión organizadora (Pablo da Silveira), cuestionar la validez del Congreso como ámbito de representación, advertir que no considerará "insumos válidos" sus conclusiones "para la construcción de los grandes acuerdos educativos que el país necesita", reafirmar su compromiso con la educación pública y la solución de sus problemas. La decisión fue apoyada por todos los sectores nacionalistas y fue comunicada de inmediato a los líderes partidarios, informó a El País el diputado Pablo Abdala.

En la audición partidaria "Construyendo Democracia" de CX 30, Da Silveira explicó que el Partido Nacional fue el primero en realizar un conjunto de siete propuestas en noviembre del año pasado que recién se consideraron en este mes, pese a que sí se analizaron otras presentadas por otros actores y que fueron entregadas posteriormente. Cinco ideas blancas fueron votadas negativamente. Además, las propuestas nacionalistas no se incluyeron en el sitio web del congreso como sí lo fueron las del Frente Amplio.

Solo se aceptaron dos: la invitación al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) para que presentara un panorama sobre el estado de la educación a los congresales, y la realización de una feria de propuestas educativas innovadoras.

Fue rechazada en forma casi unánime la idea blanca de que el Congreso fuese presidido por un legislador, de que su reunión final fuese en febrero (para no interferir con el cierre del año lectivo), y de que se aprobase un paquete de medidas de urgencia para mejorar la educación a aplicarse hasta marzo de 2020. También fue rechazada la propuesta de sumar a las deliberaciones a todas las universidades y a organizaciones como Eduy21, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y la Asociación Uruguaya de la Educación Católica. "Para el Partido Nacional resulta evidente que no existe ninguna voluntad de introducir cambios significativos en la organización del Congreso Nacional de Educación. La Comisión Organizadora y las autoridades nacionales que la respaldan persisten en usar un modelo endogámico y corporativo, totalmente ajeno a la lógica ciudadana, que asegura que, una vez más, el Congreso solo servirá como medio de expresión de grupos organizados", dice un comunicado del Directorio nacionalista sobre el asunto. "En el correr de este año hemos constatado que a los organizadores del Congreso sólo nos habían invitado para convalidar lo que ellos habían resuelto", agrega el comunicado.

Visión colorada.

Teresita González, representante colorada en la comisión organizadora, propuso, luego de que se rechazara la idea blanca de diseñar un paquete de medidas de urgencia, que se aprobasen no más de seis ideas "de emergencia". Si bien la iniciativa no fue aprobada, habría sido considerada positivamente y se analizará en una próxima reunión. González escribió este mes en la publicación digital "El Telescopio" que "si bien la mesa coordinadora ha mostrado una postura abierta a integrar todas las voces, experiencias anteriores han demostrado que muchas veces se cae en la rutina de repetir y defender los mismos errores, rechazando propuestas de cambio". Y opinó que "los documentos elaborados, si bien tienen un sustento técnico importante, les falta la audacia de proponer los cambios que la educación necesita".

La comisión tiene 30 miembros y la fecha tentativa del plenario final del Congreso quedó fijada para el próximo 9 de diciembre. González escribió que ha habido poca participación en las deliberaciones.

El foco de Fenapes está en otros temas

Ana Pescetto, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de la Educación Secundaria (Fenapes), dijo a El País que el sindicato está presente en el congreso "pero no ha podido concurrir a estas instancias de elaboración de documentos porque hemos tenido otras prioridades como ha sido toda la lucha en la Rendición de Cuentas por mayor presupuesto que nos llevó varios meses". El sindicato también tuvo activa participación la semana pasada en la presentación del estudio que la Internacional de la Educación hizo sobre la privatización de la enseñanza a nivel mundial. "No es que nos hayamos retirado. Lo urgente nos llevó a que no tuviéramos tiempo en las instancias de organización del Congreso ni estuvimos en la elaboración de documentos. No nos dio el tiempo necesario para que lo discutiéramos como colectivo. Nosotros no hacemos nada sin que haya una postura de la Federación", explicó. En el interior del país algunos integrantes de filiales han participado en las deliberaciones de las Asambleas Territoriales en algunos departamentos como Tacuarembó y Rivera.

En principio, la fecha del plenario final del Congreso Nacional de la Educación coincide con la fecha del congreso de Fenapes por lo que no está claro si este gremio participará. A nivel de Fenapes no se ha dado todavía la discusión respecto a los insumos generados por el Congreso de la Educación y el foco actualmente está en la elección de horas docentes, aspecto en el que hay un atraso importante, señaló a El País el dirigente Julio Moreira.

El también dirigente de Fenapes, Luis Martínez, comentó que en este momento la atención del sindicato está también en las "carencias presupuestales enormes" evidenciadas en los problemas edilicios. Un ejemplo "elocuente" es la situación del liceo IAVA, dijo. El liceo será ocupado hoy por docentes y alumnos que denuncian humedades y roturas de caños.