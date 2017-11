Bianchi al FA: "Nos tratan de idiotas"

La comparecencia del diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Placeres a la comisión parlamentaria que investiga los negocios con Venezuela terminó en una polémica que involucró a todos los partidos.

En su primera intervención, Placeres dejó en claro que el tema de la comparecencia era su relación con Aire Fresco y no la cooperativa Envidrio. Este comentario mereció una respuesta del presidente de la comisión Alejo Umpiérrez (Partido Nacional), quien señaló que se había entendido mal la convocatoria, pero también estaba planteado el tema de Envidrio.

El mayor cortocircuito se produjo a partir de la intervención de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, quien señaló que Placeres se negó a concurrir personalmente al declarar por escrito, algo que "llamó poderosamente la atención". Placeres dijo que debió contestar 34 preguntas a través del abogado de los diputados Rodrigo Goñi, Jaime Trobo y Gonzalo Mujica, y 15 más de la Fiscalía del Crimen Organizado.

El diputado del MPP aclaró que "no se amparó en ningún fuero constitucional". Placeres interrumpió a Bianchi y le dijo que no estaba autorizada a hablar. "¡Levanto la voz y hablo cuando quiero!", respondió la diputada. "Le pido a la señora Bianchi que en el debate se exprese en términos de corrección y al señor diputado Placeres que no interrumpa y se dirija a la mesa", señaló el presidente de la Comisión. De ahí en más siguieron los entredichos.

El diputado Adrián Peña realizó 11 preguntas a Placeres sobre su relación con los negocios con Venezuela y los numerosos viajes que realizó a ese país. El legislador contestó que "no es relevante" cuántos viajes hizo, ni el motivo de los mismos.

Ante la insistencia de Peña sobre la importancia que tiene para la investigación contestar acerca de los viajes realizados, varios legisladores oficialistas salieron a contestar, entre ellos Jorge Meroni (MPP) quien dijo que "cuántos viajes hizo a Venezuela es problema del diputado Placeres y no está dentro de la razón de esta investigadora". La diputada Bianchi pidió a los frenteamplistas: "No nos traten de idiotas".

El debate se fue tornando cada vez más áspero y hasta se nombró a Antonini Wilson y el Banco Pan de Azúcar. Placeres se quejó que los diputados llegaron tarde a la reunión y luego pidió disculpas a Bianchi si se sintió ofendida.