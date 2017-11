“Betito” Suárez fue liberado por “falta de pruebas” para prisión preventiva

Alberto “Betito” Suárez fue dejada en libertad en la mañana de este domingo. Según informa Subrayado el fiscal Diego Pérez no halló pruebas suficientes para disponer una prisión preventiva y la jueza Patricia Rodríguez ordenó su liberación ya que se cumplieron los plazos constitucionales para mantenerlo bajo arresto.



El viernes por la mañana “El Betito” fue detenido por la Policía luego de una persecución y tiroteo en la zona de La Unión.



Cerca de las 10 de la mañana del viernes, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un auto Mercedes Benz con cuatro ocupantes en actitud sospechosa en Abreu y Vidal. El móvil más cercano era el de un equipo de investigaciones de la Zona 2, que acudió en minutos al lugar.



Cuando los efectivos de particular se acercaron, el conductor encendió el motor y se dio a la fuga. Se inició así una persecución con intercambio de disparos, mientras los sujetos tomaron por Asilo, Pernas, José Batlle y Ordóñez, Luis A. de Herrera y José Pedro Varela. Cuando iban por esta última calle, los policías de la Dirección Nacional de Tránsito que estaban realizando prácticas en la zona se sumaron a la persecución y nuevamente hubo un enfrentamiento, resultando dañada una de las ruedas del auto en el que fugaban los sospechosos.



El automóvil siguió a alta velocidad y dobló en Habana, aunque circulando menos de 100 metros porque, al llegar a la esquina de Martín Aguirre, ingresó al predio de una fábrica de cerámicas.



Los sujetos abandonaron el vehículo y corrieron en distintas direcciones. Un testigo contó que en ese momento no llevaban armas en las manos. Y que cuando el auto dobló, venía con las puertas abiertas.



Cerca del lugar, la Policía detuvo a un hombre que resultó ser Alberto Suárez, alias "Betito". Sin embargo, este declaró que no tuvo nada que ver con el hecho, y que se encontraba allí por otro motivo. Fuentes policiales dijeron a El País que el auto había sido robado el 26 de octubre en Pocitos y que tenía chapa de otro vehículo. Tras revisar el auto en el lugar donde fue abandonado, dentro del mismo se incautaron una campera y las chapas originales.



“El Betito” es investigado por los delitos de atentado (disparos contra la policía) y receptación (circular en vehículo hurtado).



El fiscal aguarda más elementos probatorios (pericias balísticas, huellas, entre otros) y puede disponer de una nueva audiencia en el marco del nuevo Código del proceso penal.



El "Betito" Suárez estuvo encarcelado en el Penal de Libertad desde 2006, debido a los delitos cometidos como líder de una "superbanda" en la década de 1990.



En 2012, el juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, en una conferencia organizada por la Universidad de Palermo (Buenos Aires) sobre Narcotráfico y Sociedad, señaló que "Betito" Suárez era "el delincuente más peligroso del país", y agregó que mantenía "contactos" con la banda brasileña "Primer Comando".