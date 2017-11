"Betito" quedó libre porque no encontraron personas parecidas a él para reconocimiento

La Suprema Corte de Justicia publicó hoy los motivos por los que Alberto Suárez, conocido como el "Betito", fue liberado por "falta de pruebas" para solicitar su prisión preventiva, tras ser detenido el pasado viernes en la zona de La Unión.



Ese día, la Policía persiguió a un automóvil Mercedez Benz con cuatro ocupantes en actitud sospechosa. Durante la fuga hubo intercambio de disparos. Uno de ellos impactó en una de las ruedas del auto que conducían los sospechosos. Lograron llegar hasta una fábrica de cerámicas donde dejaron abandonado el auto (que estaba reportado como robado desde el 26 de octubre) huyendo en distintas direcciones. Cerca del lugar, la Policía detuvo a un hombre que resultó ser el "Betito". Sin embargo, este declaró que no tuvo nada que ver con el hecho, y que se encontraba allí por otro motivo.



Pese a la negativa de tener que ver con el ilícito, "Betito" fue llevado a declarar el pasado sábado. Pero fue postergara para 24 horas después porque no se logró completar la línea de reconocimiento para que el propietario del vehículo hurtado pudisese reconocer al detenido. Esto quiere decir que no se encontraron personas parecidas a Alberto Suárez para esa instancia.



El domingo por la mañana se retomó la audiencia suspendida el día anterior. La jueza Patricia Rodríguez hizo retirar de sala al "Betito" para que el dueño del vehículo entrara y de esa forma evitar que lo viera y "no viciar el reconocimiento, que aún está pendiente", explica el texto que publicó el máximo organismo judicial.



El testigo, un hombre de 81 años, relató a la magistrada que sobre las 7:15 horas, como es su costumbre, abrió su garaje y sacó el automóvil. Cuando estaba cerrando la cortina del garaje, una persona que no conocía lo empujó y le robó el auto. La víctima describió a su agresor como una persona delgada, vestida de azul con una gorra con visera del mismo color. El testigo destacó la agilidad con la que se movía el asaltante y agregó que cuando salió por primera vez de su casa vio a esa misma persona moviéndose en la parada del ómnibus.



El abogado Juan Carlos Fernández Lechini, abogado de Suárez, le preguntó si había visto algo en la prensa en relación con el hurto de su automóvil, a lo que el testigo contestó "muy poca cosa". Sí dijo que fue a través de un informativo de televisión que reconoció su vehículo, por una característica marca para el ganado que lleva en la parte de atrás. El hombre aseguró además que no conoce a "Betito" y que varias personas que se encontraban en la parada de ómnibus el día del hurto se acercó y le ofrecieron ser testigos de lo que había ocurrido.



Pero el problema del sábado se repitió el domingo. La Fiscalía pidió disculpas porque pese a que se realizaron las actuaciones correspondientes nuevamente "no se logró el concurso de las personas para formar la línea de reconocimiento".



Además el fiscal Diego Pérez solicitó que se repregunte al detenido por su ocupación, quien respondió que trabaja para una empresa productora de arroz y que lo hace desde que fue liberado de la cárcel.



Pérez decidió no solicitar la formalización de la investigación y se reservó esa posibilidad para cuando se obtengan los elementos probatorios que se están tramitando. La defensa no presentó objeciones y entonces la magistrada dispuso el cese de la detención de "Betito", ya que también se habían vencido los plazos constitucionales para mantenerlo bajo arresto.