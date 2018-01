Batllismo reacciona ante dichos del jefe del Ejército

Horas antes de la Navidad, el Ejército inauguró un canal de YouTube y su comandante, el general Guido Manini Ríos, lanzó un mensaje con motivo de la Navidad que molestó en varios sectores de la sociedad.

Sentado detrás de un escritorio y con uniforme de fajina, Manini Ríos, que es católico practicante, pidió en su mensaje a "creyentes y no creyentes" que "tengan presente" el "verdadero significado de esta fiesta: el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad".

En el Batllismo cayó decididamente mal el contenido del mensaje, sector político en donde se considera que el mensaje "no contribuye a cimentar la unidad" de la fuerza. "En el 99% el contenido del mensaje es compartible en cuanto destaca las misiones del Ejército. Eso lo aplaudimos todos. Pero el comandante en jefe vuelve a equivocarse cuando, desde el cargo que ocupa, hace expresión de sus creencias religiosas", dijo a El País el diputado Ope Pasquet, del sector Batllismo Abierto.

Para el legislador, Manini Ríos "se equivoca gravemente en eso. El ciudadano Manini puede decir en qué cree y cuál es para él el significado de la Navidad, pero el comandante en jefe del Ejército Manini no puede permitirse la expresión de sus creencias cristianas cuando habla desde su cargo, y menos atribuirle al 25 de diciembre un significado valoración que no es la que le asigna el Estado uruguayo a través de la ley porque para ella ese día es el Día de la Familia".

Además, recordó que el comandante "vuelve a equivocarse porque no es la primera vez que lo hace. Es de lamentar que esto además no contribuye a cimentar la unidad del Ejército porque es evidente que dentro de la fuerza hay quienes no comparten las creencias religiosas del comandante en jefe. En un momento en que el Ejército está siendo cuestionado por situaciones que son de preocupación para sus integrantes, este tipo de planteos divide cuando tendrían que unir".

No fue este el único comentario crítico con Manini Ríos. Elena Zaffaroni, integrante de Familiares, dijo a su vez al programa informe Nacional de Radio Uruguay que considera una violación a la laicidad el mensaje final del comandante en jefe del Ejército.

Para el legislador colorado Pasquet el antecedente que significan los dichos del comandante Manini Ríos "más grave" sobre violación a la laicidad ocurrió cuando asistiera a una misa el 18 de mayo de 2016 (el Día del Ejército) uniformado y acompañado por varios oficiales del Ejército. "En esa ocasión habló como comandante en jefe en una misa en nombre del Ejército", recordó el diputado Pasquet.