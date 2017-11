Bascou reafirma que no renunciará y tampoco cuestiona la conducción política de Larrañaga

"No doy un paso al costado por controversias con tu conducción, todo lo contrario; me desvinculo porque no quiero que la evaluación de mi accionar por parte de diferentes actores te perjudique en lo más mínimo", le dice e Jorge Larrañaga el intentende Agustín Bascou, al explicar su decisión de desligarse del sector Alianza Nacional.



"Creo que se ha llegado a un estado tal que obligan a que asuma personalmente mis actos sin comprometer la posición de compañeros que tanto estimo y aprecio", expresó en el documento enviado al senador nacionalista.

La desvinculación del sector se dio luego de una conversación telefónica con Larrañaga días después del informe publicado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la compra de combustibles por parte de la comuna a estaciones de servicios propiedad del jefe departamental, informó el semanario Búsqueda y confirmó El País.



El fallo de la Jutep generó un fuerte enfrentamiento entre Luis Lacalle Pou (Todos) y el jefe municipal de Soriano. El primero dejó en claro su posición de que Bascou debería "dar un paso al costado". El intendente respondió que "le falta capacidad" a quien le pide que renuncie.

No renuncia a su cargo.

Pero en otra carta dirigida a la población de Soriano, Bascou reiteró que su decisión de alejarse del sector político "es puramente partidaria y en nada afecta mi función como intendente".



"Transmito una vez más a la población mi compromiso para desempeñar el cargo que la ciudadanía me honró, cumplir con todas las responsabilidades y metas asumidas con el respaldo de toda la población, de los distintos grupos que me han apoyado y con los equipos que nos acompañan".