Bascou perdió el respaldo y se fue de Alianza Nacional

El intendente de Soriano Agustín Bascou "bajó dos cambios", según la lectura de su ahora exgrupo político, Alianza Nacional, que lidera Jorge Larrañaga. Si bien se alejó del sector para no "comprometer" al grupo mientras se dilucida su situación en la Justicia, no renunciará a la Intendencia.

En una nota que escribió a Larrañaga volvió a cuestionar el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que lo fustigó por haber comprado combustibles para la comuna en su estación de servicio infringiendo la ley, pero a la vez se mostró ayer en un tono menos "altanero", como se lo había visto en Alianza Nacional a raíz de sus actitudes y declaraciones públicas.

Bascou escribió ayer dos cartas. Una para la opinión pública, donde confirma que seguirá en el cargo. "Quiero manifestar a los sorianenses que la decisión que tomé es puramente partidaria y en nada afecta mi función como Intendente de Soriano", sostuvo. "Transmito una vez más a la población mi compromiso para desempeñar el cargo que la ciudadanía me honró, y cumplir con todas las responsabilidades y metas asumidas con el respaldo de toda la población", afirmó.

La otra carta está dirigida a Larrañaga. Bascou escribió que "he decidido alejarme del sector Alianza Nacional". "No doy un paso al costado por controversias con tu conducción, todo lo contrario; me desvinculo porque no quiero que la evaluación de mi accionar por parte de diferentes actores te perjudique".

Respecto al informe de la Jutep, volvió a cuestionarlo al sostener: "Discrepo en muchos de sus aspectos tanto desde el punto de vista formal como del fondo del asunto", pero a la vez admite que "se ha llegado a un estado tal" que siente que debe "asumir personalmente mis actos sin comprometer la posición de compañeros que tanto estimo y aprecio".

Decisiones.

A este punto se llegó luego de que en la noche del miércoles 29, un grupo de dirigentes de Alianza Nacional junto con su líder acordaran, tras una por momentos acalorada discusión, que Larrañaga tuviera una conversación con el intendente en donde le planteó la desvinculación del sector. Ese había sido el espíritu mayoritario de los aliancistas, luego de barajar distintas alternativas, algunas más enérgicas.

En esa reunión se reconoció que el sector "tenía que hacer otra cosa" con respecto a la actitud de Bascou luego de conocido el dictamen de la Jutep, porque "no alcanzaba". Se requería una postura más "firme", más aún luego de las declaraciones en donde el intendente se mostró crítico con el organismo de contralor. Eso se valoró en la reunión como algo "muy negativo" y una muestra de "altanería", dijeron a El País participantes de la reunión.

Por eso encomendaron a Larrañaga el mano a mano telefónico con el intendente. Larrañaga reflejó en ese diálogo lo que le habían pedido los dirigentes aliancistas, es decir que se desvinculara del sector. El tema era de quién sería la iniciativa, explicaron los informantes.

Flancos abiertos

Esta semana, Bascou había sellado su suerte en Alianza Nacional luego de que el martes 28 se conociera el dictamen de la Jutep sobre su conducta al comprar nafta para la Intendencia en una estación de servicio de su propiedad. El intendente fue muy crítico sobre el organismo. Entrevistado por el portal local Agesor, el jefe departamental dijo que el informe "era previsible" porque "el propio vicepresidente de la Jutep (Daniel Borrelli) salió a la prensa a informar esto". Indicó que de esta situación se desprende que "hubo prejuzgamiento" por parte del organismo.

Y también cuestionó al líder nacionalista Luis Lacalle Pou, quien afirmó que mantiene "en un 100%" su posición de que Bascou debería dar un paso al costado.

"Me tiene muy sin cuidado lo que pueda decir Lacalle Pou. No las analizo (sus declaraciones) porque no corresponde, las declaraciones de Lacalle Pou no me interesan", afirmó, y pidió "hacer una lectura general" de la situación.

"Ese líder sale, viene de unas vacaciones, llega al país y se pronuncia sin tener conocimiento (...), jamás levantó un teléfono y se informó de cómo era la situación", criticó Bascou, y añadió que como el informe de la Comisión de Ética del Partido Nacional lo dejó disconforme, "claramente este pronunciamiento de la Jutep le iba a servir a él".

Directorio.

Mientras tanto, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, salió a respaldar a la Jutep donde, recordó, hay una representante del Partido Nacional, que es Matilde Rodríguez Larreta, quien firmó el dictamen y pertenece justamente a Alianza Nacional. "Yo soy el presidente del Directorio y no cuestiono a la Jutep", subrayó el dirigente.

Heber dijo a El País que convocará en forma extraordinaria al ejecutivo nacionalista para una reunión la semana próxima donde se discutirá el informe de la Jutep. "El dictamen es duro y su contenido en algunos casos, es nuevo", dijo. "Luego, colectivamente, vamos a decidir cuáles serán los pasos que seguirá el partido", añadió el senador.

Una posibilidad es la que planteará la senadora Verónica Alonso en la reunión del Directorio: quiere pasar el dictamen de la Jutep a la Comisión de Ética para que analice su contenido y emita un nuevo fallo, explicó a El País la legisladora.

Alonso insistió en la renuncia. "Lo que está mal, está mal", dijo. Ya planteó en el Directorio que se pidiera una auditoría externa sobre la administración de Bascou en Soriano.

Según el senador Heber, "todas las posibilidades están arriba de la mesa" para que el Directorio tome una decisión en los próximos días.

"Al final dio un paso al costado", dijo Besozzi

Uno de los principales soportes políticos del intendente Agustín Bascou, y además pariente, es el senador de Alianza Nacional Guillermo Besozzi. En declaraciones a radio Uruguay, Besozzi comentó que "a veces los hombres en política tenemos que ser funcionales a nuestros grupos, a nuestros líderes, y creo que Bascou tomó una decisión que está bien. Dio un paso al costado para que tenga tranquilidad el grupo y Larrañaga, para no comprometer a nadie". Besozzi fue intendente de Soriano.