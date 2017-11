Bascou dijo que Jutep prejuzgó y que "le falta capacidad" a quien le pide que renuncie

El intendente de Soriano, Agustin Bascou, fue muy crítico con el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre su situación en torno a la compra de combustibles de su gobierno departamental.



Entrevistado por el portal local Agesor, el jefe departamental dijo que el informe "era previsible" porque "el propio vicepresidente de la Jutep (Daniel Borrelli) salió a la prensa a informar esto". Indicó que de esta situación se desprende que "hubo prejuzgamiento" por parte del organismo.



"Si tú le suministrás una documentación amplia a un tribunal y uno de los integrantes a los tres días sale y prejuzga, cuando no tuvo tiempo de informarse ni de leer... y no solo eso, si no que posteriormente pide la información complementaria. Ni siquiera tuvieron acceso a toda la información para estudiarlo y salen públicamente a expresar lo que ellos consideran", relató molesto el intendente.



Bascou recordó que también los abogados del exvicepresidente Raúl Sendic han cuestionado el accionar de la Junta anticorrupción: "Los abogados de Sendic también pusieron en tela de juicio la actuación de la Junta, así que hay una realidad, en estos últimos casos no se ha visto alineada la gente que juzgó con sus pronunciamientos".



"Estamos estudiando y veremos qué camino seguir, pero esto es un pronunciamiento que ya estaba prácticamente laudando hace 20 y pico de días", sentenció.

"Me tiene sin cuidado Lacalle Pou"

Consultado por Agesor sobre su permanencia en el cargo, Bascou afirmó que los habitantes del departamento le han manifestado su apoyo: "Lo que más me dice la gente de Soriano es 'no vaya a renunciar, de ninguna manera dé un paso al costado'".



En este sentido, dijo que "el electorado al Partido Nacional lo apoyó muy bien en lo departamental, lamentablemente en lo nacional no", y añadió: "habría que revisar un poquito cuáles fueron las causas de eso, que esas personas que se expresan públicamente de repente se sienten en un escritorio a y se pregunten ''por qué yo pierdo por ocho y el que está allá gana por 25', se ve que esas cosas no las analizan, me parece que les falta un poquito de capacidad".



Luego de estos dichos, fue consultado por la postura del líder nacionalista Luis Lacalle Pou, quien afirmó que mantiene "en un 100%" su posición de que Bascou debería dar un paso al costado.



"Me tiene muy sin cuidado lo que pueda decir Lacalle Pou. No las analizo (sus declaraciones) porque no corresponde, las declaraciones de Lacalle Pou no me interesan", afirmó y pidió "hacer una lectura general" de la situación.



"Ese líder sale, viene de unas vacaciones, llega al país y se pronuncia sin tener conocimiento (...), jamás levantó un teléfono y se informó de cómo era la situación", criticó Bascou y añadió que como el informe de la Comisión de Ética del Partido Nacional lo dejó disconforme, "claramente este pronunciamiento de la Jutep le iba a servir a él".