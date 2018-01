Bascou en actividad de Alianza en Mercedes

El encuentro fue para despedir el año 2017 y tuvo lugar el viernes 29 de diciembre en la sociedad rural de Bequeló, en las afueras de la ciudad de Mercedes sobre la ruta 14, ante una nutrida presencia de dirigentes y militantes.

Las relaciones políticas del intendente Bascou con su antiguo sector Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, se enfriaron luego que se presentara el problema con las estaciones de servicio que eran de su propiedad y que le vendían combustible a la comuna.

Eso llegó a un punto tal que Bascou se alejó de Alianza Nacional dejándole las manos libres a Larrañaga.

El pasado 1° de diciembre Bascou escribió dos cartas. Una para la opinión pública, en la que confirmó que no renunciaría a la intendencia. "Quiero manifestar a los sorianenses que la decisión que tomé es puramente partidaria y en nada afecta mi función como Intendente de Soriano", sostuvo. "Transmito una vez más a la población mi compromiso para desempeñar el cargo con que la ciudadanía me honró, y cumplir con todas las responsabilidades y metas asumidas con el respaldo de toda la población", afirmó.

La otra carta fue dirigida a Larrañaga. "He decidido alejarme del sector Alianza Nacional". "No doy un paso al costado por controversias con tu conducción, todo lo contrario; me desvinculo porque no quiero que la evaluación de mi accionar por parte de diferentes actores te perjudique", le escribió.