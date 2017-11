La AUF se opone a que Uruguay se vea gratis por TV abierta

"¿El pueblo tiene derecho? Claro que tiene derecho, pero siempre midamos el equilibrio. Ese es nuestro espíritu", afirmó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez, al explicar la oposición de la organización a una reforma que votaron los legisladores a la ley de Medios que permitiría que los partidos de las selecciones de Uruguay de fútbol y básquetbol sean vistos al menos por un canal de televisión abierta, que puede ser el estatal Canal 5.

Al aprobar esta modificación, los legisladores de todos los partidos políticos entendieron que sería provechoso que los partidos de Uruguay llegasen a todos los rincones del país, adonde no tiene alcance la televisión para abonados pero sí, por ejemplo, las repetidoras de Canal 5 (TNU).

Guillermo Piedracueva, asesor legal de la AUF, que concurrió a la comisión de Industria de Diputados junto con Valdez y otras autoridades del organismo, consideró que "hay una agresión directa" y "una injerencia en el precio". "Además, históricamente, a los canales abiertos privados jamás les interesó tener la televisación de las eliminatorias", sostuvo.

Según el dirigente, "este modelo, que no pasa por la nueva norma, sino que ya viene de la anterior (ley de Medios), altera totalmente el esquema del negocio. Y ello es para nosotros un claro perjuicio".

Piedracuava insistió ante los diputados que si la televisación de los partidos por fuera del sistema contractual prosperara se trataría de "un uso ilegítimo". Y agregó: "Creo que el interés general no es tal ya que no hay uruguayo que no acceda a ver los partidos. Es más, hasta en la explanada de la Intendencia se pasan los partidos, aun cuando Uruguay juega de local. O sea que aquel uruguayo que lo desea puede ver los partidos".

Para él "la norma no es buena ni salvaguarda el derecho de la Asociación que no es más que un operador del fútbol, que revierte todo lo que ingresa en los propios clubes, las formativas".

La era Tabárez.

Valdez agregó a lo dicho por Piedracueva que el dinero que le sobra a la Asociación por los resultados de la selección nacional "va a los clubes, pero también a las divisiones formativas de los clubes. Por ende, cualquier disminución de este recurso, sin duda crea una disminución de ese flujo que se vuelca a los clubes y también a todos estos rubros".

Y agregó que "cuando hay acontecimientos tan importantes y de interés general como una definición de eliminatoria, con Uruguay a punto de clasificar o jugándose la clasificación en los últimos dos partidos, puedo entender que haya interés de que el pueblo, en todos los rincones del Uruguay, tenga acceso. Sin embargo, siempre debemos tener un punto de equilibrio, porque para estar en el lugar que estamos, tuvimos que invertir todo lo que invertimos, tuvimos que vender bien, defendernos y pelearnos con todo el mundo. Todos saben las peleas que hemos tenido para poder vender bien lo nuestro".

"Si no hubiéramos podido vender bien, no podríamos haber mantenido este proceso (la era Tabárez), toda esta estructura (el Complejo Celeste), y estar en el lugar donde estamos".

Luego Valdez explicó a los legisladores que el fútbol "es como Netflix: el verdadero negocio es la gente que paga por ver el espectáculo". Y que "la publicidad, la estática alrededor de la cancha, los sobreimpresos, son un complemento".

La Comisión volverá a analizar el cambio que le hizo a la ley de Medios.