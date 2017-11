Atribuyen "ventaja" al FA con ley de partidos

En una sesión con mucha polémica, el Senado aprobó un mecanismo de regulación y control de la financiación de los partidos políticos, que ahora deberá ser refrendado en la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos más discutidos fue planteado por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien cuestionó el hecho de que, según lo que dice esta ley, con la distribución gratuita de espacios en la televisión el Frente Amplio va a tener "ventaja" porque el reparto se hará sobre los votos obtenidos en la última elección de 2014, donde el oficialismo obtuvo la mayor cantidad de sufragios.

Asimismo, los partidos de la oposición advirtieron que algunas de las normas contenidas en la ley son inconstitucionales, porque se votaron por mayoría simple y no especial. Tal es el caso, por ejemplo, de la mencionada disposición sobre la distribución de los minutos gratis en los medios televisivos.

También se objetaron otros contenidos de la ley como el hecho de no asignar espacios de publicidad gratuita en televisión a los partidos que no tengan hoy representación parlamentaria.

"No sé si no es mejor que no haya propaganda política en los canales y en la radio a que haya esto que dispone la ley", cuestionó el senador nacionalista Luis Alberto Heber.

El proyecto permitirá al Frente Amplio acceder al 34% de la publicidad, un 24% será para el Partido Nacional, 13,5% para el Partido Colorado, 10,5% para el Partido Independiente, y 9,7% a Unidad Popular.

Para el senador Bordaberry el proyecto "contiene errores" y es "claramente inconstitucional". Señaló que "beneficia al Frente Amplio" en la próxima elección. El resultado de esta ley es un beneficio para la campaña del Frente", insistió.

Así, dijo que "el que tiene el 34% (el Frente) va a tener un beneficio. Esta ley le da amplia mayoría en la publicidad. Esto viola los derechos humanos. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia".

Luego criticó al oficialismo por aprobar una ley "inconstitucional". "No sé qué vocación tiene el Frente de aprobar leyes inconstitucionales", preguntó

A su vez, la senadora frenteamplista Constanza Moreira pidió una discusión "más sincera". "Que digan que no se quiere regular a los medios de comunicación. El principio de no regulación podría llevar a la concentración absoluta y que un candidato comprara todos los espacios", dijo.

Según la legisladora, el 80% de las personas "ve la televisión para informarse. Esto va a ser así durante mucho tiempo. Esta no es una ley obsoleta", respondió a Bordaberry. "Por eso hay que regular la televisión, porque hace la diferencia", insistió.

"La ciudadanía tiene el derecho a conocer a todos los candidatos y no solo a los que puedan comprar publicidad con su dinero", sostuvo.

Bordaberry le respondió a Moreira que no está de acuerdo con no regular los medios.

Luego, el senador frenteamplista Marcos Otheguy negó que el oficialismo "busque ventajas" con algún artículo de la ley, como lo afirmó Bordaberry.

Según el senador oficialista Charles Carrera hoy el acceso de los partidos políticos a los medios "no es equitativo", porque "no todos tienen el mismo poder adquisitivo", y por eso pidió aprobar la ley.

Bordaberry insistió en que "esta ley le da al que está en el poder más minutos que a los otros", y que eso "asegura ventajas al momento de competir electoralmente".

En campaña, cada donación no podrá superar $ 1 millón.

Esta norma, aprobada por el Plenario del Senado, contiene una serie de disposiciones que pretenden darle transparencia al sistema de financiación de los partidos políticos, entre otros asuntos. Por ejemplo, la iniciativa acota los aportes a las campañas y la publicidad electoral. En la campaña habrá un tope de algo más de un millón de pesos como donación, al tiempo que estarán prohibidos los aportes anónimos o de empresas privadas. Una de las cosas que determina la nueva ley es un espacio gratuito para publicidad electoral en los días previos al acto electoral, que será entre las 18 y las 23 horas. En ese horario la ley dispone de diez minutos de publicidad electoral por hora en los canales de televisión abierta. La distribución de ese espacio está prevista 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, y el 5% restante para los nuevos partidos. Además se elimina el uso de dinero en efectivo como medio de pago y se fijan montos máximos para la autodonación, de modo que los candidatos ya no podrán donarse a sí mismos todo lo que quieran, como sucede actualmente. El proyecto de ley pasó a estudio de la Cámara de Representantes, que es difícil que lo sancione en el correr de este año 2017. El Frente Amplio quiere que la nueva ley rija para las elecciones de 2019.