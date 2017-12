Astorismo rebaja 20% el pago a los cincuentones

El Frente Líber Seregni presentó ayer una propuesta para modificar el proyecto de ley de cincuentones que incluye la opción de que la persona elija cambiarse de sistema al final de su vida activa. Además supone el pago del 80% de la jubilación recalculada, en lugar del 100%.

Anoche no hubo acuerdo con el planteo y se fijó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. El Partido Comunista y la Lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic manifestaron su desacuerdo con la propuesta. El Movimiento de Participación (MPP) se colocó en el "camino del medio" que implica que se elija al final. Según fuentes que participaron en la reunión apuesta a que se pague el 100% a los cincuentones.

Fuentes astoristas indicaron que si bien se rebaja la propuesta que envió el presidente Tabaré Vázquez al Parlamento en un 20%, se asegura a los cincuentones que cobrarán más que lo que se les pagaría bajo el sistema actual.

Con el objetivo de no poner en riesgo el grado inversor y no destinar recursos a los cincuentones, y descuidar otras políticas, el astorismo planteó esta salida que implica una reducción de los costos que aproximadamente pasarían a ser la mitad de lo previsto (US$ 3.700 millones).

Esto implica reducir el número de potenciales beneficiarios, así como el costo promedio de los que opten finalmente por cambiarse del sistema mixto al BPS. Si se define este camino, implicaría la modificación de un solo artículo del proyecto de ley.

A su vez, se justifica que el pasaje de los trabajadores se haga al final de la actividad, al contrario de lo que está previsto en el proyecto remitido por Vázquez al Parlamento. El cambio obedece a que se puede generar cierta incertidumbre entre los más jóvenes que todavía están más lejos de jubilarse.

En el inicio de la propuesta, los astoristas reafirman el compromiso con la búsqueda de una solución para los cincuentones perjudicados por la no previsión de una transición adecuada en el sistema mixto instaurado en 1996, dentro de los cuales se ven más afectados aquellos con ingresos entre $ 73.000 y $ 147.000.

Para los astoristas, "de nada sirve generar una solución para este colectivo, que por el fuerte costo y por las perspectivas demográficas no sea posible ofrecer a las generaciones que vengan luego". Esta modificación propuesta a la bancada del Frente contó ayer con el visto bueno del grupo IR de Macarena Gelman. El diputado de la Liga Federal Darío Pérez, también manifestó preocupación por los costos de la iniciativa original y se mostró dispuesto a analizar esta modificación.

Diferencias.

El diputado comunista Gerardo Núñez dijo que el sector se mantiene firme en votar el proyecto de ley "tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo", aunque están abiertos a la negociación. "Consideramos trascendental una propuesta que cuide las cuentas públicas, pero que al mismo tiempo comprometa un escenario de justicia para los trabajadores", señaló.

En tanto, la Lista de Sendic dejó en claro dentro de la reunión de bancada que está alineada con el proyecto original de Vázquez. El sector planteó en un comunicado público que el de las AFAP "es un negocio millonario y es por eso no se comparte ninguna solución que implique que las AFAP sigan gestionando los fondos de los trabajadores en cuestión y cobrando las comisiones, en detrimento de los derechos de estos ciudadanos afectados".

Sostienen que en los casos de aquellas personas que decidan volver al sistema de reparto, las AFAP deberán traspasar de inmediato al BPS todos sus fondos acumulados. Según dicen, el Poder Ejecutivo debe decidir el mejor destino de estos fondos, de manera de asegurar los futuros pagos. Además reclaman que la iniciativa de ley se vote tal el martes 5.