Cincuentones: "Nunca amenacé públicamente con irme", dijo el ministro Astori

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresó hoy estar "muy contento y satisfecho" con el acuerdo alcanzado en el Frente Amplio por el proyecto de ley para los cincuentones, que durante varios días generó una fuerte tensión en la interna oficialista. Además aseguró que nunca amenazó con renunciar: "nunca lo manejé públicamente y no quiero que se interprete como que si no se hace lo que yo quiero, me voy".



Astori dijo que con el nuevo acuerdo "se baja el costo (de la solución) en 1.300 millones de dólares" y reafirmó su apoyo al sistema mixto de seguridad social (BPS más AFAP), al entender que este sistema "salvó a la seguridad social en Uruguay", en una entrevista que concendió a Subrayado.



El titular del MEF reconoció que este tema generó "desacuerdos y diferencias" en el gobierno y que el proyecto que se envió al Parlamento no tenía "información nueva del BPS".



Por otro lado reconoció que no tiene una decisión adoptada sobre una eventual candidatura para las presidenciales. "Con la mano en el corazón, no tengo que la voy a tomar en tal fecha".

Todos los sectores cedieron, dijo Pozzi

La bancada oficialista se reunió esta mañana nuevamente para definir los cambios al proyecto de ley de cincuentones y se llegó a un acuerdo. Ahora se prevé que mañana el proyecto sea tratado en la comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda de Diputados para seguir el trámite parlamentario.



"Creemos que vamos a tener un ahorro de un 30% con estas medidas", dijo Pozzi sobre los US$ 3.648 millones. Esto es, se vuelve a una cifra similar a la prevista originalmente.



Según había dicho ayer Pozzi "la bancada ha trabajado ahincadamente y cada cual ha dejado cosas de las que pensaba en bien de construir una cosa general que estamos cerca de poder concretar".

La oposición presentó a Vázquez su solución.

La oposición envió al presidente Tabaré Vázquez un proyecto de ley con lo que entienden es la solución a la polémica por la reforma de la seguridad social.



El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente pretenden que Vázquez presente este proyecto al Parlamento, que propone como primer cambio modificar el actual inciso cuarto del artículo 27 de la Ley N° 16.713 y sustituirlo por uno redactado por todos los partidos en conjunto.



or otra parte también sugirieron agregar un inciso quinto que quedaría así redactado: "También serán computables por su totalidad aquellas asignaciones mensuales actualizadas que hubieran sido percibidas con anterioridad a la vigencia del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional del régimen mixto, que cumplan con todos los requisitos legales de computabilidad a tales efectos, a las cuales no les será de aplicación lo dispuesto por el artículo 8".