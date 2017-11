Astori espera señal de apoyo de Mujica

El ministro de Economía Danilo Astori se mostró dispuesto a postularse como candidato en el 2019, pero en realidad para hacerlo espera el respaldo del expresidente José Mujica.

Fuentes políticas consultadas por El País, indicaron que lo "sustancial" para que Astori se defina es el aval de Mujica a su candidatura. Entienden que ésta es la "única forma" de pelearle la posición al intendente de Montevideo e integrante del Partido Socialista, Daniel Martínez.

Se especula con que Astori podría dejar el Ministerio de Economía en diciembre de este año, pero la versión no fue confirmada por su entorno. Según las fuentes consultadas, debería tomar la decisión de postularse en los primeros meses de 2018.

Consultado sobre una posible precandidatura presidencial en 2019, Astori sostuvo en entrevista con El Espectador que "no solo depende de que uno tenga ganas. A mí lo único que no me falta son ganas, pero hay otros elementos en juego que hay que tener en cuenta".

Dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP) dan como poco probable un respaldo de Mujica a Astori, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre ambos.

Además, hay posibilidades de que Mujica también compita en el 2019 o que su sector presente un candidato propio, como por ejemplo la ministra de Industria Carolina Cosse (MPP).

En tanto, Mujica también dio señales al presidente del Banco Central Mario Bergara de un posible respaldo. En reuniones informales, el miembro del equipo económico adelantó que se presentaría como candidato siempre y cuando Astori no compita en el 2019. Por lo que ahora se especula con la posibilidad de que Bergara opte por dar un paso al costado en sus aspiraciones electorales.

Por su parte, el sector Banderas de Líber, que integra el Frente Líber Seregni, entiende necesaria la renovación de figuras. "Ninguna cara nueva puede crecer porque los viejos juegan a la mosqueta con la posibilidad de presentarse, como para ahogar toda irrupción de algo nuevo", opina Banderas de Líber en un editorial.

En la opinión del sector, "no cualquier renovación es la que sirve". "Precisamos dirigentes con probadas calificaciones morales. Entre ellas ya no es obvio incluir la honestidad y hay que dejarlo por escrito", asegura el grupo.