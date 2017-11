Astori: en el caso De León "habría que seguir el mismo camino" que con Sendic

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que caso del uso de tarjetas corporativas de Alur del senador Leonardo De León "luce muy similar" al que desembocó en la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República.



En declaraciones al programa La Mañana de El Espectador, el ministro de Economía y Finanzas expresó que comparte las opiniones de los senadores Mónica Xavier y Juan Castillo, quienes manifestaron que De León debería transitar el mismo camino que el exvicepresidente, presentándose ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.



"Me parece que el proceso que se le dio al caso Sendic fue con respeto, al mismo tiempo supuso un fortalecimiento institucional del FA a través de su comisión de ética. No veo por qué no habría por qué seguir el mismo camino (en el caso De León), son casos que lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto", sostuvo.



Indicó que Alur "es una empresa pública", aunque funcione en el terreno del derecho privado y que "están en juego los recursos públicos".



"Son empresas colaterales de una madre, que es Ancap, pero son públicas. Todo lo que refiera a la administración de esos recursos tiene que ver con la sociedad en su conjunto y con los criterios que se aplican para hacer uso de esos recursos. Esto afecta e interesa a toda la sociedad. No podría encontrar un fundamento para actuar de una manera distinta a como se actuó con el caso Sendic", señaló.

La precandidatura presidencial y el apoyo de Mujica

Consultado sobre una posible precandidatura presidencial en 2019, Astori sostuvo que "no solo depende de que uno tenga ganas. A mí lo único que no me falta son ganas, pero hay otros elementos en juego que hay que tener en cuenta".



Afirmó que tiene "ganas de trabajar" y de "tener desafíos de este tipo", pero que "no son los únicos elementos a tener en cuenta" y que en los primeros meses del año que viene tomará una decisión.



Sin embargo, reconoció que en este momento no sabe si será precandidato: "No excluyo ni una definición positiva ni una negativa. hay que hacer un análisis de todos los elementos que están en juego, tomar una definición con tranquilidad, ver qué es lo que más le conviene en primer lugar al Uruguay y al Frente Amplio en particular y en función de eso, decidir".



El ministro de Economía también fue consultado sobre la información brindada por Búsqueda en octubre sobre una conversación con el expresidente José Mujica. El semanario señalaba que la fórmula presidencial del período 2010-2015 tuvo una breve conversación a mediados de año.



Según se explica en el artículo, en aquella ocasión Mujica se acercó a Astori, lo tomó del brazo, caminó con él unos pasos para alejarse de la gente que se encontraba en el lugar y le dijo: “Si la cosa sigue así y es entre Daniel Martínez y vos, te apoyo a vos”.



"Fue una conversación privada que hace un tiempo tuvimos pero que no significa ninguna definición de cara a las próximas elecciones, fue un comentario que se hizo publico, no por mi parte. La versión que publicó Búsqueda es correcta", afirmó Astori



"Aguardamos noticias de Finlandia"

Sobre las negociaciones con la empresa UPM, Astori sostuvo que "todavía no se ha registrado" el acuerdo de inversión para instalar una nueva planta de producción de pasta de celulosa. La multinacional "pidió unos días adicionales para hacer un repaso final de los textos de esto que llamamos preacuerdo. Los equipos de gobierno hicieron lo mismo, se fue avanzando conjuntamente y ahora aguardamos noticias provenientes de Finlandia".



El proceso de negociación "ha exigido, por parte del gobierno pero también de UPM, un esfuerzo muy grande durante mucho tiempo", reconoció el ministro y advirtió que no está "en condiciones de avanzar" sobre "los contenidos del acuerdo", ya que "en este tipo de negociación hay que guardar reserva, porque en caso contrario, elementos exógenos pueden conspirar contra lo que se procura, que es un acuerdo".



Señaló que es consciente de que "la oposición está deseosa de conocer los aspectos fundamentales" de la negociación pero "deben comprender que esta es una regla de oro, sobre todo en cualquier proceso de negociación complicada".



"Vamos a abrir totalmente" la información a la oposición y "a contestar todas las preguntas habidas y por haber", señaló y añadió que el gobienro está dispuesto "a hacer esta presentación ante cualquier organización política, social o sindical que lo demande".



"Seguramente (UPM) se va a mover dentro de un régimen de zonas francas", adelantó.



Sobre el Ferrocarril Central, Astori explicó que "el presidente (Tabaré Vpázquez) razonó que es una obra que el país necesita y que no debería estar sujeta a la negociación con UPM".



"Allí hay una zona potencialmente productiva, no forestal, sino con capacidad de producción agrícola y ganadera, que hoy no se materializa en la práctica por una razón de falta de competitividad, y esto esta explicado por costos muy altos de transporte, y los costos se explican en la ausencia de un ferrocarril que sea capaz de trasladar esa producción que hoy no se está realizando y que yo espero y deseo que se realice aún con la instalación de la planta", sostuvo.