En medio de fuerte tensión interna en el FA, Astori cancela concurrencia al foro de ACDE

El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció hoy que no concurrirá al foro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) por "acumulación de tareas".



El anuncio del ministro llega en momentos que se vive una fuerte tensión en la interna del oficialismo, principalmente por diferencias respecto al proyecto de ley de los cincuentones y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile.



La ley de los cincuentones "es de vida o muerte" para el astorismo. El presidente Vázquez está dispuesto a aceptar que se modifique el proyecto para que se pueda optar por el cambio de sistema al momento de jubilarse, pero no es partidario de que los beneficiarios cobren el 80% de lo que le correspondería.



Pero Astori no está dispuesto a ceder en ese punto. Y además en el aire sobrevuela, desde hace varios días, la posible renuncia del equipo económico en caso que el proyecto se apruebe tal cual se remitió por parte del Poder Ejecutivo.



Sin embargo, en diálogo con Búsqueda días pasados Astori negó que "en este momento" esté evaluando renunciar junto al resto del equipo económico. Esas declaraciones dejan abierto un posible escenario de este tipo en el caso de que se termine por someter a votación el martes 5 el proyecto de ley del Ejecutivo.

Miranda preocupado por la interna del FA.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se mostró preocupado por la interna del partido de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en 2019.



En declaraciones al semanario Búsqueda, Miranda dijo que "es una barbaridad que no se logre llegar a acuerdos sin que sea con roces y enfrentamientos de sectores", y añadió que le comentó esta situación al presidente Tabaré Vázquez.



Sobre las distintas posiciones en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo para solucionar las situación de los cincuentones, el jerarca explicó que la discusión de los sectores no se está dando como debería: "Primero se patea el tablero y después se intenta conversar. Se invierte el orden y así es muy difícil, porque no queda margen para intercambiar".

Si se cambia el proyecto, la oposición votaría Originalmente, blancos y colorados no iban a apoyar el proyecto del gobierno para los cincuentones. En estos días, tanto el diputado nacionalista Jaime Trobo como su colega colorado Conrado Rodríguez advirtieron que desde hace algunos años habían planteado la conveniencia de impulsar una solución de justicia para ese colectivo pero permitiendo que los futuros jubilados hicieran la opción sobre qué sistema quieren, el mixto (AFAP más BPS) o el solidario (solo por el BPS) al momento de iniciar los trámites jubilatorios. Pero si el Poder Ejecutivo se aviniera a incluir esa disposición en el proyecto radicado en comisión legislativa, la cosa podría cambiar y entonces sí apoyarían la salida. Por lo demás, quien no votaría si hubiera modificaciones al proyecto del Ejecutivo es el representante de Unidad Popular Eduardo Rubio, según confirmó a El País.



Por su parte, el Partido Independiente planteó en la Comisión de Seguridad Social Integrada con Hacienda la necesidad de abordar el tema de los cincuentones como una política de Estado. El diputado Iván Posada (Partido Independiente) planteó la necesidad de "sentarse en una mesa para hacerle un petitorio al Poder Ejecutivo", para que tome iniciativa en un proyecto como el aprobado por el directorio del Banco de Previsión Social. "Me parece que, cuando se dan situaciones como las que, en definitiva, tenemos planteadas hoy, lo que debemos buscar son salidas lo más consensuadas posibles", justificó Posada.