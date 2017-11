Astori aseguró que “no hay marcha atrás” con la reforma del BROU

No hay marcha atrás. Así lo anunciaron el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el ministro de Economía, Danilo Astori, sobre la reestructura interna del Banco República (BROU).



Este tema ha desatado un largo conflicto sindical con ocupaciones de sucursales del BROU por parte del sector banca oficial del sindicato de trabajadores bancarios (AEBU).



“A veces hacer reformas son doloras, pero no hay más remedio que llevarlas adelante”, dijo el jefe de Estado. Al ser consultado si hay posibilidad de dar marcha atrás con las reformas internas, Vázquez respondió: “Yo creo que no”.



Ante eso, el ministro de Economía, Danilo Astori, confirmó que el gobierno no tiene pensado dar marcha atrás con los cambios implementados. Pero sí hay disposición al dialógo para ver cómo se pueden instrumentar en negociación con el sindicato Aebu.



“El BROU es uno de los tesoros que tiene el país. Y hay que seguirlo cuidando mucho. Para eso son estos cambios. No son dramáticos, pero sí necesarios”, dijo Astori en México a los medios uruguayos.



