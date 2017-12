¿Se podrá brindar al aire libre?: así estará el tiempo en Noche Buena y Navidad

Si bien el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), aún no emitió su pronóstico para Noche Buena y Navidad, diferentes servicios meteorológicos y meteorólogos privados han hablado de cómo se espera que esté el tiempo en estas fechas festivas.



El meteorólogo privado Guillermo Ramis dijo esta mañana en Informativo Sarandí que en Montevideo el domingo 24 de diciembre habrá entre 16°C y 22°C y en la noche refrescará. Pero no habrá precipitaciones. En tanto, para el lunes 25 de diciembre, Ramis prevé que haya temperatura entre los 14°C y los 27°C, sin lluvias.



De acuerdo con Accuweather el domingo 24 en la zona Sur del país será un día soleado con temperaturas entre los 14°C y los 26°C. El lunes 25 también estará soleado y habrá entre 17°C y 26°C.



Para la zona Norte del país se espera un domingo soleado con temperaturas entre los 14°C y los 34°C y entre 18°C y 32°C para el lunes, que también estará soleado.



The Weather Channel, por su parte, pronostica para la zona Sur del país un domingo y lunes soleados, con temperaturas entre los 14°C y 21°C y entre los 18°C y los 27°C respectivamente.



Para la zona Norte se espera un domingo soleado con un poco de viento, con mínimas de 15°C y máximas de 29°C, y un lunes con temperaturas entre los 17° y 31°C con sol.



Según Wunderground en el Sur el domingo será un día solado con temperaturas entre los 14° C y los 21°C y el lunes entre los 17°C y los 26°C, también soleado.



Para la zona Norte del país, prevé un domingo con temperaturas entre los 15°C y los 28° C y estará algo ventoso y nublado. El lunes se espera una jornada soleada con mínimas de 17°C y máximas de 30°C.