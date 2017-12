Asaltaron un local Redpagos en Colón y se robaron un revólver

Luego de varios asaltos registrados durante 2015 y 2016, la dueña de una provisión y de un local Redpagos ubicado en César Mayo Gutiérrez y Fernando Menck (Colón) decidió poner una puerta blindada con abertura eléctrica en su local.



Está mañana, sin embargo, cuatro hombres encapuchados llegaron al lugar en un Corsa gris y uno de ellos, con un marrón, rompió la puerta principal del local.



Hubo varias amenazas con arma de fuego cortas, redujeron a las encargadas del negocio y a una clienta y rompieron el blindex de la caja de Redpagos. Se llevaron una suma de $200.000.

Durante el atraco, uno de los ladrones le pisó la muñeca a una de las clientas, que fue asistida en el lugar. Además, se llevaron un revólver calibre 38 que tenían en el local por seguridad.



"El que me amenazó era alto y me insultaba permanentemente. En determinado momento me pidió que le diera los cigarrillos, pero otro delincuente le dijo que cigarrillos no", contó la dueña del local.



Este mediodía, personal del grupo Águilas del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detuvieron a dos hombres mayores de edad a bordo de un Ford Focus. En el vehículo se encontraron cinco armas de fuego, un marrón, miguelitos y capuchas. Se investiga si están relacionados con el asalto y declaran en Fiscalía.