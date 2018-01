Más de 70 artistas rinden tributo a Carlos Páez Vilaró

Desde las terrazas de su mayor obra de arte, el astro rey inspiró la obra de Carlos Páez Vilaró hasta el ocaso de su vida. Y aún hoy sigue despertando suspiros en Casapueblo con la "Ceremonia del Sol", que se realiza en ese sitio de aire mediterráneo sobre los acantilados. Por eso, a la hora de homenajearlo, los artistas –muchos de los cuales han recogido el guante y continúan su legado- no hallaron mejor forma de hacerlo que con la exposición "Tu Sol sigue brillando", que acaba de ser abrir sus puertas en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

El año pasado, al cumplirse tres años del fallecimiento, se inauguró la nueva denominación de la ruta de Punta Ballena con el nombre Avenida Panorámica Carlos Páez Vilaró, con presencia de las comparsas Cuareim 1080 y Generación Lubola, así como de la Sinfónica de Maldonado. Muchos artistas fueron convocados entonces y se logró una muestra que creció hasta convertirse en lo que es esta exposición, que puede ser visitada con entrada libre.

"Decidimos con Agó Páez, la hija de Carlos, hacer un homenaje e invitar a los artistas. En principio iban a ser 20, pero ella me dio rienda suelta y al final terminaron siendo 72 artistas nacionales y extranjeros, que en total han presentado unas 95 obras entre esculturas, pinturas y fotografías", señala a El País Nanda Mas, la organizadora del evento.

"Previamente yo había armado otros eventos en su homenaje. Aunque no soy de su familia, tengo una conexión con él que no sé de dónde me sale y que me hace querer realzar su nombre y su persona, porque de verdad lo considero el gran maestro del arte contemporáneo uruguayo", agrega Nanda, quien siendo muy joven es una de las artistas más respetadas de Maldonado.

Variopinta.

A poco de cumplirse cuatro años del fallecimiento de Carlos Páez Vilaró (1923-2014), "Tu Sol sigue brillando" es la mayor muestra colectiva de carácter conmemorativo en su nombre. Estará tres meses en el Centro de Convenciones, pero luego se transformará en itinerante y recorrerá varios puntos del país.

En ella participan diversos y reconocidos artistas, como es el caso de Janice Castro.

"Uno dice Carlos Páez Vilaró y todo el mundo sabe quién es, como escultor, pintor, constructor, músico... hizo de todo. Para mí, como artista, hacerle un homenaje es un compromiso muy grande", confiesa Castro mientras observa el Sol que pintó para esta exposición.

"La idea era que cada uno se identificara con lo que él hacía. Algunos hicieron rostros, otros peces, otros soles, poniéndole su impronta. Yo hago expresionismo abstracto y algo de figurativo. En este caso, me fui al figurativo. Para él, el Sol fue un emblema, fue lo máximo. Es algo que tiene mucho color, mucha vida, y a mí me encanta trabajar sobre colores fuertes. Así que me identifique más con eso. Es un orgullo participar de esta muestra porque hay grandes artistas. Ha sido duro, fue un trabajo de meses, no fue fácil, pero el Centro de Convenciones nos apoyó y las autoridades también", comenta la artista a El País.

Janice Castro ha expuesto sus obras en Argentina e Italia, donde trabaja con una galería. Tuvo todo el año pasado una muestra personal de 18 cuadros en la torre 1 del edificio Imperiale y participará del 19 al 21 de enero en la exposición Alucinarte de La Barra, donde las obras van a ser intervenidas con luces.

Muy cerca de su pintura, en una de las paredes del Centro de Convenciones, está colgada la obra de Laura Morás, una artista uruguaya que comenzó a pintar con 17 años en el taller del Clever Lara. "Luego de presentarme en varios concursos, a los 25 años, se me presentó la oportunidad de hacer un postgrado de arte en San Luis, Estados Unidos, donde estuve dos años y medio. Cuando regresé a Uruguay no paré de exponer. Y tengo ahora exposiciones en Milán, Italia, y en Estados Unidos", comenta Morás a El País.

"Páez Vilaró representa muchísimo para mí. Cuando empecé siendo muy joven, en el taller de Clever Lara, al lado mío daba la casualidad que pintaba Agó Páez. Sin saber quién era, charlaba muchísimo con ella e intercambiaba opiniones sobre la pintura. Luego me entero que era la hija de alguien que yo admiraba mucho por su pintura, por su historia, por todo lo que pasó con su hijo en Los Andes", señala.

Morás eligió el Sol y al marco le adosó una paleta de pintor. "La paleta representa a Casapueblo. Es como su paleta, la que él armaba con sus colores. Y el Sol es por lo que significaba para Carlos Páez. Está hecho con mi técnica, el collage: está formado con figuritas que tienen su imagen", explica.

Obras de arte

