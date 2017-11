Tras el archivo de su caso, Bauzá analiza tomar acciones legales contra Figueredo

El expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, señaló esta mañana que planea llevar a cabo acciones legales contra Eugenio Figueredo, quien lo involucró en el caso de coimas recibidas por dirigentes de la Conmebol, una investigación que fue archivada la semana pasada por la Justicia de Crimen Organizado.



En declaraciones al programa Inicio de Jornada de Radio Carve, el exdirigente deportivo recordó que la acusación de Figueredo surgió "en su primera declaración" ante la Justicia. En esa ocasión, el también expresidente de la AUF mencionó "que todos los presidentes de las asociaciones habían recibido 300 mil dólares (en sobornos). Cuando el fiscal le pregunta quién era el presidente de la AUF, dijo mi nombre. Le preguntó cómo sabía y dijo que se lo había dicho (Hugo) Jinkis, el presidente de Full Play. Después cambió la versión y dijo que directamente él me había entregado el dinero en dos cuotas".

"Se abrieron las cuentas (bancarias), fui a declarar, pasamos un mal momento porque hubo un error importante de la Unidad (de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay) que llevó al Poder Judicial (un informe) donde aparecían unos depósitos teóricamente de mi señora, que nunca se habían hecho y que no eran de ella, y hubo que aclararlo ese mismo día. A partir de ahí quedó claro que no había ningún ingreso de dinero de esos montos", contó.



El paso posterior fue la realización de un careo entre los expresidentes de la AUF, lo que ocurrió a principios de septiembre de este año. "Por supuesto que no hubo pruebas (de Figueredo que incriminaran a Bauzá). Es más, el fiscal le preguntó cómo había recibido ese dinero que supuestamente me había entregado. Él mencionó un cambio, el fiscal pidió un informe a ese cambio y fue nulo, en el cambio que nombra no hay ningún dinero que recibe" señaló Bauzá.



Tras el archivo de su caso, Bauzá reveló que se encuentra manteniendo conversaciones con su abogado para analizar una denuncia contra el exvicepresidente de la FIFA: "Sabemos que está embargado, no me interesa ningún tema económico, acá lo principal son los daños y perjuicios a nivel no solamente personal, sino familiar. Fueron dos años muy largos que se utilizaron para dar un manto de sospecha", sobre su accionar como dirigente, sostuvo y recordó que "en la Conmebol fui el único presidente que pidió las copias de los contratos de televisión. Fui el único y el primer presidente de la Conmebol que no votó los balances, porque discrepaba con la información que había".