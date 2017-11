Archivan denuncia por abuso de alcalde

La Justicia de Young resolvió archivar una denuncia por abuso sexual contra el ex alcalde de esa localidad, Raúl Lafluf. Una mujer de 22 años ingresó al hospital público de la ciudad tras intentar suicidarse y tras varios días de internación en el lugar dijo que había sido violada por el alcalde. Uno de los médicos que la atendió presentó la denuncia.

Durante 13 meses el Poder Judicial indagó sobre el asunto mediante pericias de distinto tipo y prueba testimonial. Sin embargo, la declaración de la mujer presentó fuertes contradicciones en el correr de los meses y las pruebas no sirvieron para mantener la acusación contra el ex jerarca.

El abogado del jerarca denunciado, Marcelo Domínguez, destacó que "quedó claro que el hecho que denunció la mujer, nunca existió". Además, el abogado destacó que el proceso se hizo con todas las garantías y que la mujer siempre tuvo asistencia letrada.

El ex alcalde de 71 años de edad afirmó que el único contacto que tuvo con la mujer fue cuando ella le solicitó ayuda para un hijo suyo que padece estrabismo. Lafluf declaró que le dijo que no le daría dinero pero que hablaría con el Club de Leones que trabaja en esos casos y le pidió que presentara la solicitud por escrito, lo que no hizo.