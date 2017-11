Aprobaron la quiebra de Alas Uruguay

La solicitud de concurso fue presentada por el Fondes el 18 de marzo pasado en un intento por recuperar el préstamo de US$ 15 millones realizados a la aerolínea.

La deuda de Alas Uruguay, que dejó de operar el pasado 24 de octubre, asciende a unos US$ 22 millones, de los que US$ 15 millones corresponden al Fondes. El resto del dinero es adeudado a la DGI, la Dinacia, el BPS y empresas privadas.

El patrimonio de la aerolínea sólo llegaría a unos 450.000 dólares.

La creación de la compañía aérea le implicó un costo al Estado de alrededor de 25 millones de dólares. Ellos se componen de los US$ 15 millones prestados por el Fondes y otros US$ 10 millones por pago del subsidio de seguro de paro para los trabajadores de la ex Pluna que tuvo varias extensiones entre los años 2012 y 2015.

En octubre de 2016 la compañía dejó de volar comenzando a buscar nuevo financiamiento para volar por sí misma o un inversor que la capitalizase, pero ello no sucedió. En aquel entonces Alas Uruguay tenía 170 empleados.

El préstamo otorgado por el Fondes estaba garantizado con bienes de la presidenta de la aerolínea, Sabina Acevedo, la que estaba compuesta de una casa en Pocitos, una residencia en Parque del Plata y otra en Ciudad de la Costa, por un monto muy inferior al del crédito.