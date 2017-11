Enrique Antía dice que la comparecencia "fue un mamarracho"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre su comparecencia a la investigadora sobre financiamiento de partidos, instancia que tuvo lugar el lunes de esta semana.



Antía dijo que “fue un mamarracho la comparecencia a la investigadora” y que “no tenía idea de lo que me iban a preguntar".



El intendente fue criticado porque no respondió en la comparecencia y hubo momentos de tensión.



“No puedo responder si no me hacen las preguntas antes", dijo esta mañana Antía. Y prosiguió señalando que "esa comisión era un mamarracho y no llega nunca a nada".



El jerarca comunal dice que "van a pasar 100 años discutiendo sin llegar a nada".

El lunes, el frenteamplista Alfredo Asti le presentó a Antía por escrito cuatro preguntas relacionadas con la financiación de su campaña para los comicios departamentales de 2015. "Ni siquiera las leyó, cuando se fue las dejó sobre la mesa", dijo el frenteamplista Jorge Meroni.



"¿Cómo explica usted la asignación directa de más de $ 2 millones en publicidad a FM Gente, que según el fiscal del Crimen Organizado es propiedad de Sanabria o participa directamente en ella, apenas tres días antes del cierre de Cambio Nelson? El gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas y reiterado a posteriori de haber cerrado el Cambio Nelson", preguntó Asti.



Antía explicó en la comparecencia que Sanabria "nunca contribuyó" con su campaña. "Y yo contraté, seguramente, algo a un medio de prensa que también le pertenecía a él, como FM Gente, porque es el medio que tiene más o menos el 80% de la audiencia departamental", dijo.



Y esta mañana insistió: "Nunca tuve nada que ver con el Cambio Nelson".



El diputado frenteamplista Óscar de los Santos leyó el lunes la declaración jurada de Antía por el dinero administrado en la campaña para las elecciones 2015 en Maldonado. De ahí sacó que el costo total fue de $ 6 millones, de los cuales dijo haber recaudado $ 2 millones. Y que la diferencia entre los ingresos y egresos es de $ 4 millones.



El exintendente De los Santos afirmó que quiere saber "si la deuda que dice la declaración jurada se está pagando y cómo se está pagando. No sea cosa que se utilicen recursos que no son propios", deslizó.



Antía respondió que se había solicitado un préstamo al Banco de la República que estaba siendo amortizado con un dinero que él tenía deposita- do de la época en que fue legislador, y con otra parte procedente de su sueldo como intendente.



Antía "tiene que demostrar de dónde está sacando la plata si está pagando por una deuda de $ 4 millones", y que si no le informa a la comisión "pasaremos los antecedentes a la Justicia", sostuvo De los Santos.