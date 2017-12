Antía acordó con inspectores: deberá pagar US$ 1 millón en lugar de US$ 11 millones

El director de Hacienda de la intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, corrigió la suma de dinero que cobrará cada uno de los 47 inspectores de tránsito que reclamaban por comisiones impagas.



Pereira dijo a El País esta mañana que cada uno de los inspectores de tránsito recibiría 204 mil pesos en promedio para saldar la deuda, generada por el no pago de comisiones por multas aplicadas a partir de una norma del presupuesto quinquenal del gobierno de Oscar de los Santos entre los años 2005 y 2010.



Pero esta cifra no era correcta. En realidad la deuda a cobrar es de $ 408 mil en tres pagos. En primera instancia se pagará un 50%, un segundo pago de 25% a los 6 meses de cobrada la primera cuota y un tercer pago, por un 25%, al año de paga la primera cuota, según pudo saber El País.



Con esta nueva información se contactó nuevamente a Pereira. El jerarca municipal, luego de consultar con su oficina, reconoció el error y rectificó la suma a pagar.



Pereira sostuvo que manejó la información brindada inicialmente a partir del pedido de reserva del dinero solicitado por la directora general de Recursos Legales, Adriana Graziuso. Pero explicó que no fue informado que se trataba del 50% de entrega a cuenta de la deuda.



Con estos números, la deuda total con los inspectores será de 1 millón de dólares de los 11 millones solicitados en el juicio iniciado en el año 2012.



Antecedentes.

El director general de Hacienda dijo a El País que se trata de una deuda heredada de la administración del entonces intendente De los Santos.



“Esta deuda fue generada cuando se aprobó el primer presupuesto de Oscar de los Santos en 2005. En ese presupuesto fue incluida una norma que habilitó el cobro de una comisión del 25% de cada multa aplicada por los inspectores de tránsito, sin tener en cuenta si la multa fue efectivamente cobrada por la Intendencia o no”, recordó Pereira.



La demanda fue iniciada el 3 de septiembre de 2012 por los inspectores municipales, que decían no haber percibido el correspondiente 25% de las multas aplicadas por infracciones de tránsito.



“Increíblemente esto se mantuvo en la siguiente administración de De los Santos cuando fue aprobado el nuevo presupuesto quinquenal. Esta cosa sin sentido bien pudo corregirse entonces. Sin embargo, nada se hizo. Los inspectores como la administración no les pagó esa comisión a la que tenían derecho, comenzaron con los juicios. Esto se convirtió en una bola de nieve”, precisó Pereira.



“Cuando asumió el intendente Antía lo primero que se hizo en el presupuesto actual fue modificar este disparate. De esta forma evitamos que la deuda siguiera creciendo”, indicó.



“Patearon nueve años contra el propio arco y le metieron una gran cantidad de goles a Maldonado con estas actitudes, por impericia en el gobierno y por no tener capacidad de enmendar los errores. Estas cosas siempre ocurren cuando se actúa con soberbia e impunidad”, sostuvo Pereira.



El director de Hacienda recordó que al comienzo de este período la administración del intendente Enrique Antía había acordado una solución de consenso con 7 inspectores de tránsito de la ciudad de San Carlos que habían presentado la misma demanda y obtuvieron un primer fallo favorable. Reclamaban $ 1:032.000 para cada uno. El acuerdo extrajudicial fijó en $ 325.000 el monto a pagar para cada inspector.



El 2 de abril del año pasado El País informó que la SCJ había fallado a favor de los inspectores condenando a la Intendencia a pagar una cifra estimada en unos 11 millones de dólares, que se redujo al concretarse el presente acuerdo.