Antel dio marcha atrás y clientes podrán optar

La decisión de Antel de modificar la forma en la que los planes de telefonía móvil consumen los créditos, generó malestar en varios clientes que entienden que la empresa de telefonía alteró sus contratos de manera unilateral. Ante esta situación y luego de que la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor advirtiese que la medida implicaba "una práctica abusiva", Antel dio un paso atrás. Comunicó que si algún cliente prefiere renunciar a los beneficios lo podrá hacer.

La organización de consumidores había recomendado a los usuarios que estuviesen molestos con el anuncio recurrir la decisión de la empresa de alterar los contratos que ya estaban firmados.

Desde el 1 de enero, el monto de crédito para realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y acceder al paquete de datos (Internet) es el mismo. Anteriormente, los clientes contrataban un plan que distinguía qué porcentaje podía utilizarse para llamadas o Internet.

El director ejecutivo de la Liga, Edgardo Martínez Zimarioff, dijo a El País que "se trata de una práctica abusiva establecida en la ley 17.250" sobre las Relaciones de Consumo y Defensa del Consumidor. En la normativa se declara "abusiva toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores".

Martínez consideró que "el asunto no es si la medida es beneficiosa o no es beneficiosa, sino en que la información es parcial; estamos frente a un abuso de una posición dominante", agregó.

Por su parte, el presidente de Antel, Andrés Tolosa, indicó a El País que la medida es beneficiosa para los clientes ya que "el costo de cada Gygabate (GB) -unidad de medida del paquete de datos- es más conveniente que antes cuando se convertía el saldo de los minutos para realizar llamadas". El País constató que antes del cambio, el costo de cada GB era de $200 para el plan de $ 899 con límite, hoy se ubica en $ 112.

Las objeciones de los usuarios a las nuevas disposiciones de Antel sorprendieron a las autoridades, comentó una fuente oficial consultada por El País. La empresa de telecomunicaciones admitió que se verificó un error técnico en el envío automático de notificaciones a través de mensajes de texto enviados a una parte de los usuarios. Según explicó la fuente, el cambio de año no fue advertido debidamente a la hora de programar el servicio de notificaciones motivo por el que se enviaron mensajes erróneos sobre el estado de situación de los saldos para algunos usuarios.

Vuelta atrás.

Antel comunicó ayer de tarde cómo quedan los planes de telefonía móvil tras los cambios establecidos y agregó que "si algún cliente prefiriera renunciar a los beneficios anteriormente detallados, podrá hacerlo mediante el procedimiento que será oportunamente comunicado". por la empresa pública de telecomunicaciones.

La empresa detalló cómo quedó cada uno de los nueve planes tras la implementación de la medida. Un ejemplo es el plan de $649 sin límite. En este caso, "el rendimiento máximo de este plan era de 3 GB y 205 minutos a destinos Antel", explicó la empresa pública en un comunicado. Ahora, por ejemplo "si solo utiliza Internet, rinde 6 GB, si solo habla, rinde 433 minutos a destinos Antel, si utiliza 3 GB en Internet, rinde 218 minutos a destinos Antel y si (el usuario) habla 205 minutos a destinos Antel, puede utilizar 3,2 GB para datos".

cosse Deberá rendir cuentas de la medida en el Parlamento

El senador del Partido Colorado, José Amorín Batlle, informó a El País que consultará sobre el tema a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse cuando el 29 de enero concurra junto al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori al Parlamento en régimen de comisión general por la suba de las tarifas públicas. El legislador ya presentó un proyecto de ley sobre la portabilidad numérica que establece que los usuarios de telefonía móvil no cambien de número de celular cuando migren entre empresas. En la red Twitter, el senador escribió: "Cuando lo anunciaron, advertimos que había que esperar hasta 2018 para saber toda la verdad del tarifazo. No sería la primera vez que Antel hace cambios en cargos o planes perjudicando a sus clientes", puntualizó. Agregó: "Ante cientos de comentarios de usuarios sobre los cambios en sus contratos, queda claro que la portabilidad numérica es una necesidad ante los abusos. Ahora se entiende porque el Frente Amplio y la empresa se niegan desde 2011 a aprobar nuestro proyecto de ley". Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a Montevideo Portal que el anuncio de Antel es "muy grave", y constituye "una falta de lealtad de parte de la empresa a sus clientes". Para Mieres, "no es un problema de comunicación, es un cambio de las condiciones del contrato". "Hay una afectación (ya que) si la persona no está precavida se puede encontrar con una sorpresa", sostuvo.