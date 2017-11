Amnistía de patentes se resolverá el próximo año

No sé de qué me habla". "No puedo hacer comentarios". "No fui a la reunión, no puedo hablar". "Se resolvió no hacer comentarios y yo no voy a decir nada".

La mayor parte de los jefes comunales prefirió no hacer declaraciones sobre el pacto político de las tres bancadas del Congreso Nacional de Intendentes para generar una amnistía a los deudores de patentes.

No obstante, el intendente de San José, José Luis Falero, presidente del Congreso, confirmó ayer en Radio 41 el anuncio que El País realizó el viernes: se está trabajando para encontrar una solución al fuerte endeudamiento y se maneja como posibilidad la realización de una amnistía en la patente de rodados que implicaría la cancelación del adeudo abonando el 30% del valor de aforo, la supresión de multas e intereses por mora y un financiamiento de hasta 60 cuotas.

Falero agregó que también se realizará una "fuerte fiscalización" que podrá culminar en el retiro de los vehículos que no regularicen su situación.

"Era un preacuerdo para ser analizado en el próximo Congreso, la divulgación puede entorpecer pero se seguirá trabajando para encontrar una solución", señaló Falero a El País.

Los intendentes departamentales habían acordado no hacer comentarios acerca del pacto sobre la amnistía tributaria para evitar afectar la recaudación por la última cuota del año de patentes, según confirmaron fuentes del Congreso.

Sin embargo, al pasar el tratamiento del tema para el mes de febrero se dejó afuera de la amnistía a los acuerdos de pago que vencen en el mes de diciembre de 2017.

Fue así que los jefes comunales resolvieron firmar un documento que los compromete a votar la amnistía durante el mes de febrero del año 2018.

El pacto pretendía atender la situación de más de un millón de vehículos que mantienen deudas. El panorama automotor uruguayo está compuesto por 2.300.000 vehículos en funcionamiento. El 50% de ellos no está al día con los tributos municipales.

Repercusiones.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo ayer a El País que el acuerdo, tras haber sido divulgado en la prensa, quedaba "sin efecto" y se analizará "el año que viene". "No cayó bien" la publicación, afirmó.

Antía era uno de los firmantes del pacto con los intendentes Yamandú Orsi (Canelones), Guillermo Caraballo (Paysandú), José Luis Falero (San José) y Marne Osorio (Rivera).

En tanto, los senadores colorados Pedro Bordaberry y José Amorín Batlle, sin representación en el Congreso de Intendentes, salieron a fustigar el pacto político.

"Los nabos de siempre pagan mientras benefician a los que no", escribió Bordaberry en su cuenta de Twitter.

Amorín matizó escribiendo "Sería bueno que, además de la amnistía, también tengan acordados nuevos beneficios para #losNabosdeSiempre que están al día con la #Patente".

"Lamentable, como siempre, pierden los que cumplen", tuiteó el economista y ex candidato a la Intendencia de Montevideo, Javier De Haedo.

Hasta ayer el único que no estaba dispuesto a votar el proyecto tal como se presentó era el intendente de Florida, Carlos Enciso. "Yo no estoy dispuesto a aprobar el plan así como está planteado, creo que debería haber algún tipo de reconocimiento para el contribuyente que está al día", dijo Enciso.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, confirmó el acuerdo político, que calificó como una "base para comenzar a trabajar", y se mostró ofuscado por su divulgación.

El jefe comunal canario no pierde las esperanzas de que se produzca un acuerdo entre los 19 intendentes departamentales. "El año que viene veremos", aseguró.

Al igual que Falero, Orsi dijo a El País que antes de aplicar un plan de refinanciación o amnistía se hará una fiscalización "para saber dónde están los vehículos que deben".

Para el intendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa, es necesario encontrar una forma de pago para los vehículos que no están dentro del Sucive. "Será esta opción u otra, no sé. Lo importante es encontrar una alternativa. De lo contrario vamos a tener que quedarnos con todos esos vehículos. Algo hay que hacer", dijo.

El jefe comunal de Soriano, Agustin Bascou, dijo que existía "un acuerdo de mantener un silencio prudente. En la última reunión de bancada se acordó seguir trabajando con bajo perfil, sin exponer diferencias, y quiero apegarme a eso".

Un problema, dos visiones

Intendente de Tacuarembó Eber da Rosa "Es necesario encontrar una forma de pago para los vehículos que quedaron fuera del Sucive", expresó. Da Rosa aclaró que no estuvo en la última sesión del Congreso de Intendentes. "Tenemos una morosidad muy alta, hay muchos coches cuya deuda supera su valor del mercado" , afirmó. "Será esta opción u otra, no sé. De lo contrario vamos a tener que quedarnos con todos esos vehículos", aseguró el jefe comunal. "O no cobramos nada y nos quedamos con los papeles o hacemos algo", remarcó.