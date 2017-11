Amenazan demandar al Estado por etiquetado

La industria de los alimentos que ya rechazó en general el decreto que está por aprobar el gobierno para el etiquetado octogonal en los envoltorios de los alimentos con altos contenidos de grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares, evalúa ahora emprender alguna acción legal contra el Estado.

Empresas fabricantes e importadoras de alimentos ya iniciaron una ronda de consultas con el estudio jurídico Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause con la única intención de evaluar qué recurso jurídico se puede utilizar para intentar dejar sin efecto el decreto presidencial: no descartan demandar al Estado.

En líneas generales, las empresas y la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) consideran que el sistema octogonal no es el adecuado ya que no solo contraría normas del Mercosur vigentes, sino que no es informativo para la población.

En su lugar, impulsan un sistema policromático con los colores del semáforo (verde, amarillo y rojo) con pilas que indican los porcentajes de grasas, sodio y azúcar.

Carolina Damonte, asociada al estudio jurídico mencionado, dijo a El País que se debe revisar bien todos los aspectos del decreto ya que "se pueden estar violentando normativas del Mercosur".

Agregó que "formalmente creo que nadie tiene una posición tomada; sí tuvimos consultas de varios actores, que podrían verse afectados por la normativa". En este sentido, agregó que los empresarios consultaron sobre qué "tipo de acciones se podrían adoptar en caso de que se apruebe tal y como está" el decreto.

Según informó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a El País, en el marco de la Conferencia Mundial de la Salud (OMS) sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) que tuvo lugar en Montevideo entre el 18 y el 20 de octubre pasado, el decreto del Poder Ejecutivo ya está listo. El secretario de Estado aseguró que "se está en las últimas etapas de poner en marcha este proceso".

Para el presidente Tabaré Vázquez el tema es muy relevante, al punto que su intención era tener redactado y aprobado el decreto antes de la conferencia internacional que se efectuó en Montevideo.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) apoyó a la industria alimentaria en su planteo acerca de que la propuesta del Ejecutivo "estigmatiza al alimento y causará grandes problemas en materia comercial". Plantean "armonizar" el sistema de etiquetado con el Mercosur, particularmente con Argentina y Brasil, dado que en caso de tenerlo diferente "tendremos un gran problema en el packaging para importar y exportar" los alimentos, indicó el presidente de la Cámara alimentaria, Fernando Pache. Actualmente Argentina y Brasil no tienen un sistema de etiquetado, sí lo tienen Ecuador (policromático) y Chile (octogonal).

Cautela.

Damonte pidió "cautela" al gobierno ya que el decreto "podría estar violando alguna norma, por ejemplo, a nivel del Mercosur, no estaría acompañando a nivel regional y también desde el punto de vista de que se estaría violentando el principio de igualdad". La abogada dijo que "se deben tener en cuenta todos los aspectos", no solo el de la salud, "el cual compartimos", indicó.

Agregó que "es una buena iniciativa pero parece que por ahí quedaron descuidadas algunas cosas". Damonte dijo que, por ejemplo, la medida no atiende aquellos alimentos que no son empaquetados, por ejemplo, los bizcochos elaborados en supermercados.

Falta la firma.

El decreto que establece el etiquetado de alimentos con altos contenidos de grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares ya está pronto y solo resta la firma del presidente de la República, Tabaré Vázquez. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo tras la apertura de la Conferencia de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles, que "se está en etapas de poner en marcha el proceso".

Estudios avalan modelo frontal octogonal.

Catorce estudios que realizaron la Universidad de la República (UdelaR) y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde 2011 a la fecha, comprueban que el mejor modelo para etiquetar los alimentos es el que propone el gobierno con los octógonos negros con leyendas en blanco. La licenciada en Nutrición y redactora de los informes, María Rosa Curuchet, dijo a El País que luego de realizar estudios comparativos con otros modelos, "el que dio mejores resultados fue el sistema de rótulos con forma octagonal de color negro con la palabra "Exceso de (...)".

Para la nutricionista, actualmente el consumidor "no tiene información de fácil acceso y rápida comprensión de manera que le facilite tomar decisiones informadas y saber lo que come o le da a sus hijos". En un resumen de los catorce informes realizados, se señala que "la evidencia nacional muestra que el sistema de advertencias nutricionales es superior al sistema de semáforo, por lo que podría tener el mayor impacto en la compra de productos con excesivo contenido de grasa, grasa saturada, azúcar y sodio". Agrega que la medida contribuye en el combate al sobrepeso y a las enfermedades no transmisibles.