Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados"

Óscar Urtazún, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que la amenaza de muerte al fiscal jorge Díaz por parte del denominado Comando de Restauración Nacional tiene "resabios de otra época".



“Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”, fue lo que dijo una voz masculina que llamó el sábado de noche a la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en Cerrito y Misiones, informó El País.



En declaraciones al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, Urtazún señaló que desde Familiares vienen "advirtiendo y sintiendo que hay una inoperancia, una quietud, una falta de encare por parte de las autoridades" en temas de derechos humanos.



"Si usted deja agrandar al bandido, el bandido va a actuar más libremente. Todo esto es parte de unos resabios de otra época que se ve que todavía no han sido eliminados, esos pensamientos y esas formas de actuar, siempre dentro de las esferas del poder militar", señaló el activista.

RELACIONADAS Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz

Díaz ya había sido amenazado en febrero de este año por el autodenominado "Comando Barneix" vía mail.



A través de la plataforma Tor, este grupo afirmaba que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista", en la que además de Díaz figuraban el ministro de Defensa Jorge Menéndez, la ex fiscal Mirtha Guianze, la profesora y ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la investigadora italiana Francesca Lessa.



"Si nadie le pone el cascabel al gato, el gato está loco de la vida", opinó Urtazún.