Amado sale a intentar quebrar la polarización

El 6 de enero de 1987 fue el primer clásico del fútbol uruguayo con separación de hinchadas. Desde ese día los parciales se separaron de por vida: los de Peñarol a la tribuna Ámsterdam, y los de Nacional a la Colombes. La Olímpica fue reservada para la familia, y los imparciales. El joven dirigente colorado Fernando Amado lanzará mañana su precandidatura a la presidencia de la República con esa meta de ser la Olímpica y llevar al Partido Colorado a intentar convertirse en un "puente" en medio la bipolaridad que reina en el sistema político actualmente.

"Hay que salir de la bipolaridad AmsterdamColombes. Nosotros vamos a apostar para que se llene la Olímpica", ejemplificó el dirigente, quien pretende hacer crecer al debilitado Partido Colorado y poder ser una opción entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.

En una entrevista que concedió a El País, Amado explicó que su temprana salida al ruedo electoral se justifica por la difícil realidad que atraviesa el histórico partido. Según la mayoría de las encuestas de opinión pública, la intención de voto de los colorados no alcanza al 10%.

La renuncia de Pedro Bordaberry para la futura campaña electoral fue la razón que explica su temprano ingreso a la campaña electoral.

"No arrancamos temprano por electoralitis (sic). Tenemos que poner un staff de nuevos dirigentes aspirantes a liderar el partido. No es un berretín ni un capricho personal. Hoy el Partido Colorado necesita gente que se la juegue, y si tengo que salir antes de tiempo salgo", dijo Amado.

Uno de los puntos que dificultó la carrera electoral del senador Bordaberry fue la ascendencia familiar. Lo atacaron por ser el hijo del exdictador Juan María Bordaberry, a quien apoyó durante el proceso judicial que aquel enfrentó. Amado es consciente que puede llegar a ser criticado por el mimo tema. Su padre fue interventor de Maldonado durante la última dictadura militar. Pero dijo que es un tema que asume con naturalidad. "Con frontalidad y sin gre-gre. La historia es la historia. Siempre fui firme en mi postura y enfrenté los temas, a veces con brutal honestidad. Todo el mundo sabe cómo pienso sobre temas donde notoriamente estamos lejos con mi padre; es público y notorio", respondió.

Se definió como batllista en cuanto a lo ideológico. Pero del batllismo de José Batlle y Ordóñez de comienzos de siglo XX. Y en un espectro político donde el uno es izquierda y el diez derecha, optó por plantarse en el número cuatro.

Para Amado ese es el camino para recuperar al partido: retomar las viejas banderas batllistas que en el nuevo siglo fueron tomadas por el Frente Amplio. Por ejemplo en el plano laboral. "Hay que volver a ser el escudo de los más débiles. El partido no merece un final como el que puede tener. Vale la pena hacer todos los esfuerzos para reflotarlo", explicó.

En ese sentido dijo que su apuesta es trabajar el gran problema que observa en la sociedad: la fragmentación. "Es imperdonable y debería ser motivo de vergüenza que no se haya podido revertir los circuitos que llevan a la exclusión en serio", dijo criticando a los gobiernos del Frente. "Hoy hay decenas de miles de niños que nacen condenados, y por el simple hecho del barrio en el que nacen", agregó señalando que allí fallaron todos los partidos. "Nos debería dar vergüenza tener en un país barrios con índices africanos, y barrios de índices europeos", sostuvo.

Otros nombres.

Además de Amado, el dirigente de vamos Uruguay, Germán Cardoso también pretende pelear por la candidatura colorada. Otro de los que estudia su lanzamiento es el diputado Ope Pasquet. Tabaré Viera anunció que peleará la carrera electoral así como José Amorín Batlle. Por otro lado el economista Ernesto Talvi aparece como un posible candidato dentro de los colorados.

La candidatura entre Martínez y el PIT.

Su apuesta es a tender puentes. Y por eso para la presentación de la precandidatura dirigentes de diferentes colectivos y de otros partidos políticos confirmaron su asistencia al evento. Incluso posibles competidores en la elección nacional.

Es el caso del intendente frenteamplista Daniel Martínez.

También están invitados los precandidatos blancos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga para la previa a los discursos.

La segunda parte será un panel donde el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, realizará un discurso sobre la figura de Amado, y los trabajos que han realizado en el plano laboral.

El politólogo Adolfo Garcé será encargado de la historia académica del dirigente, y Lilián Abracinskas por la militancia en las causas de derechos sociales. El cierre de esa parte será del exdiputado frenteamplista, Gonzalo Mujica.

Amado dijo que en la próxima cam-paña será necesario "abrir la cabeza" y no limitarse a los bloques o acuerdos políticos típicos.

"Sacar al Frente (del gobierno) no es un objetivo en sí mismo. No es ganar la elección por ganar. Si no, la política lleva a que la gente se canse", opinó.